ONE PIECE 1036: le conseguenze dell'annuncio di Onigashima

La battaglia nel Paese di Wano procede nel peggiore dei modi. I samurai e i pirati sono sul punto di soccombere alle forze congiunte dei Pirati delle Cento Bestie e dei Pirati di Big Mom. Tuttavia, proprio quando sembrava tutto perduto, in ONE PIECE 1036 arriva un messaggio di speranza.

La puntata della serie anime comincia con Rufy che, sconfitto da Kaido, annega nel mare del Paese di Wano. Mentre il suo corpo affonda sempre più in profondità, il Castello di Onigashima si allontana.

La morte di Rufy, comunicata a tutti da Bao Huang, sconvolge samurai e pirati. Chopper, ormai circondato e sul punto di essere sconfitto da Queen e Perospero, piange per la scomparsa del suo capitano. Viene però salvato dall'arrivo di Sanji, la cui furia si abbatte sul Live Floor. Il cuoco dice a Chopper che un miracolo, come accaduto già diverse volte, può ancora salvare Rufy e che per questo deve ancora combattere. Affidando Zoro alle sue cure, si prepara al combattimento con gli antagonisti.

La scena si rivolge poi alla stanza in cui si nascondeva Momonosuke. Individuato da Kaido, il ragazzo è fuggito grazie all'intervento di Kin'emon. Quello che chiamava padre, si sacrifica per il bene futuro di Wano.

Trasportato da Shinobu, Momonosuke è sconvolto. Il ricordo di Kin'emon risveglia però una fiamma in lui. Sfruttando una delle Mary di Bao Huang invia un messaggio ai suoi uomini. Mentendo, Momonosuke comunica che Rufy è ancora vivo, che è proprio lì con lui e che vuole che tutti sappiano che presto tornerà a combattere. Il suo corpo tuttavia continua ad affondare sempre più in profondità. Per scoprire cosa accadrà occorre attendere l'uscita di ONE PIECE 1037.