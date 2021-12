ONE PIECE 1036 data di uscita e teorie: dopo le feste una nuova battaglia

Si chiude ufficialmente il 2021 di ONE PIECE. Quest'anno per il manga piratesco di Oda ha portato tante rivelazioni e mezze sorprese, soprattutto tanta azione e combattimenti. Onigashima è diventata infatti il campo di battaglia per eccellenza, in un tripudio di attacchi che coinvolgono i pirati di Kaido e di Rufy, oltre i rispettivi alleati.

Il capitolo 1035 di ONE PIECE è stato l'ultimo pubblicato su MangaPlus, con uno scontro tra King e Zoro che sembra voler chiudere la diatriba tra i due, un po' come accaduto nel capitolo precedente con lo scontro tra Sanji e Queen.

E se Zoro VS King si chiudesse ora, vorrebbe dire che il 2022 di ONE PIECE si aprirebbe con un'altra battaglia. Chi è rimasto da mostrare in ONE PIECE 1036? Oltre i festeggiamenti e il post battaglia di Zoro, a cui dedicare tre pagine, se Oda volesse davvero cambiare scenario allora dovrebbe fare una breve ricapitolazione sullo stato di Yamato, Orochi e i Nove Foderi Rossi rimasti.

L'indiziato speciale però è il combattimento che si sta tenendo tra Big Mom, Law e Kid. Considerato che per il momento Oda si è tolto di mezzo due pezzi grossi come King e Queen, è probabile che voglia dare un altro po' di spazio all'imperatrice, prima di passare ad altre situazioni bollenti di Onigashima. ONE PIECE 1036 aprirà il 2022 con un'uscita prevista per il 3 gennaio alle 16 su MangaPlus.