ONE PIECE 1036: la morte può attendere nel nuovo capitolo

Con i Tobi Roppo tolti di mezzo nelle varie battaglie che si sono tenute lo scorso anno in ONE PIECE, sono rimasti in pochi a poter rompere le uova nel paniere ai protagonisti. I Mugiwara ormai sembrano avere il momento a loro favore, ma restano alcuni ostacoli giganteschi da superare.

Infatti, archiviati anche i casi delle Calamità con Jack, Queen e King sconfitti, ora restano da sconfiggere gli imperatori. ONE PIECE 1036 parte - oltre che con la copertina di Weekly Shonen Jump a tema mochi e una pagina a colori a tema invernale - con Zoro che torna su Onigashima grazie a un fendente volante mentre King precipita, svenuto, verso Wano. Un merry osserva la situazione e la recapita al capo della CP0.

Yamato intanto arriva davanti le porte dell'arsenale e, sfruttando la potenza del number Fuga, toglie di mezzo il number Rokki che era di guardia. Usopp invece sta difendendo Kinemon e Kiku, con i due che chiedono di salvare l'altro, ma Usopp ribadisce che dovrebbero smetterla di cercare di morire a ogni costo. Izo interviene e apprezza le parole di Usopp, salvando lui e gli altri due samurai sull'orlo della morte. Usopp riesce così a tirare fuori i due feriti dalla bolgia insieme ad Hamlet.

La CP0 intanto ha sconfitto X-Drake, mentre i due vengono avvisati della situazione e del possibile arrivo di una nuova era, mentre nelle varie vignette vengono mostrati tutti i personaggi rimasti a Onigashima in azione. Sulla cima dell'isola, continua lo scontro più importante di ONE PIECE: Rufy VS Kaido continua con i due che se le danno di santa ragione e, rialzandosi dai rispettivi attacchi ricevuti, ridono e ammettono di starsi divertendo.