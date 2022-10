ONE PIECE 1036 preview e data di uscita: l'ultima, estrema resistenza

La Saga di Wano dell'anime di ONE PIECE sta mettendo i Mugiwara in seria difficoltà. I due Imperatori Kaido e Big Mom sembrano imbattibili e, infine, anche Rufy è stato costretto a cedere il passo. Cosa succederà nel corso della prossima puntata dell'adattamento?

Kaido ha trionfato su Rufy, che è dunque caduto nelle acque sottostanti a Onigashima. Per Cappello di Paglia, possessore di un Frutto del Diavolo e dunque incapace di nuotare, sembra essere dunque giunta la fine. Rivolgendogli parole d'addio, Kaido si allontana dal luogo dello scontro per andare a porre fine ai combattimenti una volta per tutte.

Nel frattempo, la situazione si è fatta critica su tutti i livelli del castello. Chopper è stato circondato da Perospero e Queen. Nami e Usopp, con al fianco la piccola Otama, si sono imbattuti in Big Mom, diventata ancora più forte con il sacrificio di Zeus in favore di Hera. Sanji e Zoro continuano invece la loro corsa.

I Pirati di Cappello di Paglia sembrano essere stati messi all'angolo e nel corso dell'ultimo spettacolo di ONE PIECE 1035 vengono a scoprire che il loro capitano è stato sconfitto. Riluttanti all'idea, i Mugiwara continuano a combattere, anche se in sovrappensiero.

Dopo una settimana di pausa dovuta alla trasmissione dell'episodio speciale riassuntivo dedicato ai Cinque della Nuova Generazione di ONE PIECE, l'anime proseguirà la storia di questa saga. ONE PIECE 1036 verrà trasmesso il 16 ottobre su Crunchyroll.