ONE PIECE 1036: spoiler completi e immagini del prossimo capitolo con copertina

Cosa succederà in ONE PIECE 1036? Per saperlo, bisognerà attendere qualche settimana in più viste le vacanze natalizie di Weekly Shonen Jump. Ma in rete stavolta sono arrivati con largo anticipo alcuni leak. Ecco gli spoiler completi di ONE PIECE 1036 con tanto di immagini.

Il capitolo 1036 di ONE PIECE si intitola "La via del bushido è nella morte", aperta da una copertina con tutti i protagonisti di Weekly Shonen Jump e una pagina a colori dove i Mugiwara costruiscono case di neve. Il capitolo inizia poi con l'attacco andato a segno di Zoro che stacca una parte dell'ala destra di King e ferisce gravemente il petto del nemico. Zoro è in aria dietro di lui, con le spade avvolte da fulmini; gli occhi di King sono bianchi e da lì parte un flashback su una vecchia conversazione con Kaido.

Dopo qualche anno dal loro incontro, stanno bevendo e parlando in una stanza, con King che ha già la divisa nera, mentre Kaido non ha ancora i baffi lunghi. King pensa ancora che Kaido sia Joy Boy e che potrà creare il mondo che desidera. Kaido lo prende in giro per questo, ma King continua a credere in lui e lo renderà il Re dei Pirati. Il flashback di King finisce con il lunaria che cade e perde conoscenza, mentre Zoro ritorna su Onigashima con una spinta elle spade. La scena è stata osservata da una merries che informa la CP0 della situazione. L'uomo che ascolta dice che però ci sono ancora due grossi ostacoli, e si intravede Big Mom che sta ancora combattendo con Law e Kid.

Arrivano poi dei riassunti da vari luoghi di Onigashima. Momonosuke sta ancora tentando di spingere le nubi di fuoco di Kaido, mentre lo yokai di fuoco è vicino all'arsenale. Yamato arriva alle porte della sala dove c'è il numbers Rokki che sta dormendo lì. Fuuga lo attacca, scardinando anche la porta gigante. Nell'attico, Usopp sta combattendo per salvare Kinemon e Kiku con vari attacchi, con il primo che cerca di spingere il cecchino ad andarsene con Kiku. Kiku però chiede lo stesso ad Usopp, che si arrabbia e li attacca per questa voglia di morire dei samurai, che invece dovrebbero vivere. Izo arriva e concorda con lui e si libera dei subordinati di Kaido salvando Usopp. Usopp poi se ne va con Hamlet, portando i due samurai con sé.

Al terzo piano, Raizou e Fukurokuju sono entrambi immobilizzati per delle tecniche che hanno usato l'uno sull'altro. Il piano è in fiamme ed entrambi stanno iniziando a bruciare, ma Raizou sembra nella posizione peggiore, ma è deciso a tenere bloccato il suo avversario a costo di morire. Nella sala del tesoro, Orochi è a terra mentre Komurasaki suona lo shamisen. Al secondo piano, Apoo e Inbi stanno scappando dalla CP0, che ha sconfitto Zanki e X-Drake. I due vengono contattati dall'altro membro della CP0 che gli chiede dello stato di Nico Robin, e li incentiva a fare presto per lasciare il castello in fretta data la sconfitta delle calamità e della possibilità che la nuova generazione vinca la battaglia, dando ulteriore spinta agli eventi che stanno accadendo in giro per il mondo. Da qui potrebbe nascere una nuova era. Mentre vengono dette queste parole si intravedono vignette con Killer, Sanji, Bepo, Zoro, Law, Big Mom e Kid.

Sul tetto di Onigashima, continua lo scontro tra Rufy e Kaido che si attaccano a vicenda con l'Haki del Re Conquistatore. I due cadono entrambi a terra e iniziano a ridere, trovando lo scontro divertente e chiudendo il capitolo 1036 di ONE PIECE.