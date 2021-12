ONE PIECE 1036 spoiler, trapelano i primi leak: la via dei samurai

Secondo le intenzioni di Eiichiro Oda, la saga di Wano è vicina alla fine. L'attuale fase di ONE PIECE difficilmente andrà oltre il 2022, con Oda che ha già pianificato l'ultima scena di Wano. Ci vorrà ancora un po' tuttavia per arrivarci dato che Rufy e compagni devono prima abbattere degli ostacoli enormi che si parano sul loro cammino.

Queen è stato battuto, mentre King VS Zoro era in corso fino allo scorso capitolo. Gli spoiler di ONE PIECE 1036 raccontano il proseguimento della serie:

Il capitolo 1036 si intitola: "La via del samurai è trovare un posto dove morire";

King è sconfitto , ma prima si vede un altro flashback con lui e Kaido;

, ma prima si vede un altro flashback con lui e Kaido; Rokki (il numbers 6) è il guardiano della porta dell'arsenale;

Yamato arriva all'arsenale e chiede a Fuuga di attaccare Rokki;

Usopp attacca vari nemici mentre difende Kinemon e Kiku;

Izo appare per aiutarlo mentre Usopp se ne va con Kinemon e Kiku;

Raizou e Fukurokuju sono entrambi intrappolati a causa delle tecniche dell'avversario che hanno bloccato i movimenti;

Il numbers Zanki e X-Drake sono stati sconfitti dalla CP0. Apoo e il numbers Inbi stanno scappando;

La CP0 dice che se i pirati della nuova generazione sono capaci di sconfiggere i quattro imperatori, questo determinerà la direzione che il mondo sta prendendo;

Kaido e Rufy continuano a combattere alla massima potenza ;

; Kaido colpisce Rufy con il kanabo, ma Rufy riesce a colpire l'imperatore con un pugno. Entrambi cadono;

I due si rialzano ridendo;

Rufy: "Sta diventando divertente!";

Kaido: "Pensavo la stessa cosa!";

Il capitolo 1036 di ONE PIECE verrà pubblicato ufficialmente su MangaPlus il 3 gennaio 2022.