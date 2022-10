ONE PIECE 1036 trailer e data di uscita: una feroce battaglia per la nuova generazione

Con la caduta di un protagonista, il Paese di Wano pare essere destinato a soccombere nelle infide mani di Kaido. I Pirati delle Cento Bestie stanno primeggiando su tutti i livelli di Onigashima, ma l'orgoglio lasciato in eredità da Kozuki Oden è ancora forte. Forse c'è ancora una possibilità per i Mugiwara di ONE PIECE.

La sconfitta di Rufy per mano di Kaido sembra aver condannato l'intero Paese di Wano. Su tutti i fronti, i pirati di Cappello di Paglia stanno lentamente perdendo terreno. La vittoria sembra nel pugno dei Pirati delle Cento Bestie.

Mentre Eustass D. Kid si prepara al suo combattimento contro Big Mom, Chopper affronta una lotta impari. Queen e Charlotte Perospero attaccano il Mugiwara in un due contro uno che non gli lascia scampo. La situazione è disperata per la renna pirata. In un'altra sezione di Onigashima, Momonosuke è in preda a un malore da Bao Huang e la sua posizione viene rivelata a Kaido. In ONE PIECE 1035 Viene inoltre comunicata la sconfitta di Rufy.

Pare tuttavia esserci un'ultima speranza. Nel corso di ONE PIECE 1036, di cui trovate una clip in anteprima in calce all'articolo, la nuova generazione di pirati è pronta ad affrontare la precedente. Rufy sta per tornare sul campo di battaglia, questa volta supportato da Trafalgar D. Law, Zoro, Kid e Killer. Riusciranno a trionfare contro Kaido e Big Mom? ONE PIECE 1036 verrà trasmesso il 9 ottobre 2022 su Crunchyroll.