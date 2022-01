ONE PIECE 1036, Usopp sorprende tutti con la sua incredibile voglia di vivere

Usopp potrebbe non essere in grado di abbattere grandi nomi di ONE PIECE come gli Imperatori, ma il cecchino fa sempre del suo meglio per aiutare come può. Soprattutto quando si tratta di discorsi appassionati sulla volontà di vivere.

Mentre le forze di Kaido continuano a devastare la nazione di Wano in vista della fase finale che si aprirà in ONE PIECE 1037, Usopp ne ha abbastanza della mentalità di alcuni dei suoi alleati e scatena uno dei suoi discorsi più emotivi e sentiti fino a oggi nella serie shonen di Eiichiro Oda.

Mentre Usopp corre attraverso la carneficina della battaglia, vede Kin'emon e Kiku ancora distesi a terra dopo le loro rispettive battaglie. Ognuno dei samurai gli dice di salvare l'altro e di lasciar morire se stesso. Ma naturalmente, l'impavido mugiwara non ci sta e coglie la perfetta occasione per urlare un discorso appassionato mentre cerca di trattenere alcuni scagnozzi dei Pirati delle Cento Bestie:

"Aspetta, allora perché mi sono fatto vedere? Che problema c'è tra voi samurai e il vostro desidero di morte? A cosa serve il vostro orgoglio? Prendersi la responsabilità tramite l'harakiri? Non sono un fan di questa vostra cultura! Mi aggrappo alla vita con il moccio che mi cola dal naso, se necessario. Non mi importa se sembra patetico! Sopravvivo, è quello che faccio ed è l'intera ragione per cui sono qui oggi vivo!"

Fortunatamente per Usopp, anche lui viene salvato dall'arrivo di Izo, ex capo di Divisione dei Pirati Barbabianca e fratello di Kiku, che concorda con le sue parole e chiede al cecchino dal naso lungo di salvare i samurai che si trovano ai loro piedi.

Naturalmente, questo capitolo ha visto anche alcuni altri eventi importanti, come Zoro che ha definitivamente sconfitto King in un combattimento uno contro uno e la ripresa della battaglia tra Luffy e Kaido che si scalda sul tetto del quartier generale dei Pirati delle Cento Bestie. Questi ultimi continuano a cadere, il futuro della Grand Line sembra destinato a cambiare per sempre.

Cosa pensate dell'appassionato discorso di Usopp mentre la Guerra per Wano continua? Sentitevi pure liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.