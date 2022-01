ONE PIECE 1037, arrivano i primi spoiler: titolo, pausa e il colpo di Kaido

Le pause invernali di Weekly Shonen Jump hanno un cambiato la data di uscita di molti manga. Come accade alla fine di ogni anno, la rivista entra in un periodo particolare con due settimane di pausa che rendono temporaneamente più rade le uscite di manga famosi come ONE PIECE e tanti altri ancora. Questo periodo sta tuttavia per concludersi.

La rivista tornerà infatti a una cadenza più regolare a partire dal 17 gennaio. Altri dieci giorni di attesa e gli appassionati potranno leggere ONE PIECE 1037, un capitolo che sarà focale per il climax di Wano. La saga sta per giungere a conclusione ma, per chi non riesce ad aspettare, sono trapelati i primi spoiler di ONE PIECE 1037.

Per ora non c'è ancora molto di concreto: le informazioni rivelate ruotano tutte intorno al titolo del capitolo. ONE PIECE 1037 si intitola "Shuron Hakke" e, per chi conosce il giapponese, l'intenzione di Eiichiro Oda è chiara. Kaido ha infatti utilizzato in passato il Raimei Hakke, un attacco con cui più volte ha fatto crollare i suoi nemici.

Mentre Raimei Hakke significa "Bagua Tonante", Shuron Hakke significa "Bagua del sake di drago" ed è probabilmente un nuovo attacco, magari una versione potenziata del Raimei Hakke ma utilizzato in forma ibrida. Oltre questa informazione, è stato rivelato per il dispiacere dei fan che ONE PIECE sarà in pausa la settimana successiva. ONE PIECE 1038 di conseguenza arriverà soltanto il 30 gennaio 2022.