ONE PIECE 1037 data di uscita e teorie: la guerra è agli sgoccioli

Con l'arrivo della fine dell'anno e l'inizio del 2022, Weekly Shonen Jump è entrato in un calendario particolare, con diverse pause che non permettono la solita proposta continua di capitoli. ONE PIECE è uno dei manga in pausa e che, dopo il capitolo 1036 appena pubblicato su MangaPlus, tornerà soltanto tra due settimane.

Proprio nell'ultimo capitolo abbiamo visto un grosso recap sulla situazione a Onigashima da parte della CP0. Questo gruppo di ONE PIECE molto potente continua a sorvegliare la situazione mentre tenta di rapire Nico Robin, permettendo così ai lettori di avere un quadro più preciso della situazione e prendersi una pausa dall'azione 1 VS 1 degli ultimi capitoli.

Cosa presenterà ora ONE PIECE 1037? Il manga sembra avere sempre meno punti sul quale concentrarsi, dato che gli scontri sono conclusi quasi tutti. Abbiamo visto finalmente un aggiornamento su Raizo e Fukurojuku, entrambi bloccati e in balia delle fiamme, ci sarà una loro risoluzione con un salvataggio tempestivo da parte di uno dei Nove Foderi Rossi restanti? Intanto sarà necessario anche far andare avanti il tentativo di salvataggio di Yamato e Momonosuke, così come servirà mostrare la situazione di Apoo e della CP0 inseguitrice.

Possibile anche che rivedremo Sanji e Zoro tornare in azione dopo le loro battaglie, così da dare una mano nelle aree più concitate dell'isola. E con la fine del capitolo 1037 potrebbe arrivare anche una breve anticipazione sul prossimo scontro, che potrebbe essere quelli di Kid e Law contro Big Mom.

ONE PIECE 1037 sarà distribuito su MangaPlus domenica 16 gennaio 2021 alle ore 16:00 in varie lingue, tra cui l'inglese e lo spagnolo.