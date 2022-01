ONE PIECE 1037 su Manga Plus: all'orizzonte si intravede l'ombra del finale di saga

Dopo la pausa, ONE PIECE torna su MANGA Plus con il capitolo 1037 della serie. Questa volta sembra davvero che siamo giunti al climax di fine saga, ci aspetta l'ultimo grande combattimento in questo capitolo?

Il capitolo di questa settimana di ONE PIECE è il 1037 e si intitola "Drunken Dragon Bagua", nome che capirete meglio nel corso della lettura del capitolo. Siamo ormai alle fasi finali della saga dei samurai di Wano. Sembra mancare davvero poco alla sua conclusione.

Quasi l'intero capitolo 1037 di ONE PIECE è dedicato alla battaglia tra Rufy e Kaido. L'imperatore e la supernova stanno prendendo una piccola pausa dal loro scontro sulla cupola di Onigashima. Kaido ne approfitta per iniziare a bere ma Rufy subito si lamenta con l'Imperatore dicendo che poi non dovrà lamentarsi se perde perché è ubriaco.

Kaido però fa presente a Rufy che essere ubriaco non lo indebolirà per niente. Anzi, il gigante sfrutta l'alcol per usare nuove mosse (tra cui una che dà il titolo al capitolo), mentre Rufy continua a resistere imperterrito. Dopo diverse pagine di colpi tra i due e umori cambiati da Kaido a causa dell'alcol, arriva un ultimo colpo del capitano dal cappello di paglia che ferisce considerevolmente Kaido, che inizia a perdere sangue dalla bocca e ha gli occhi che diventano bianchi.

Ma la vera sorpresa di tutto il capitolo è ciò che accade nelle ultime due pagine. I cinque Astri di Saggezza stanno parlando tra di loro a Mary Geoise, nel castello di Pangaea, confermando che i loro sforzi sono attualmente dedicati alla situazione di Wano. Che la battaglia sarebbe andata così in là, era l'ultima cosa che i cinque anziani si aspettavano. Si domandano se Nico Robin sia stata già catturata dalla CP0 oppure no.

Ma poi passiamo al mare intorno all'Isola di Wano, dove vediamo le navi del Governo Mondiale. Una di queste riferisce della situazione ai cinque Astri di Saggezza. Le navi stanno attendendo ordini, quando improvvisamente qualcosa causa il panico. Uno degli agenti osserva un'ombra gigantesca che si staglia all'orizzonte alle loro spalle. Quest'ombra altri non è che l'elefante-isola Zunisha.

I cinque astri di saggezza non ci credono, dato che quel "frutto" è una leggenda e che nessuno l'ha "risvegliato" per secoli. A quanto pare, il Governo Mondiale ha dato a quel Frutto del Diavolo un altro nome per nascondere la verità. Il capitolo si conclude annunciando un'altra pausa per il manga.

Cosa ne pensate del capitolo? A quale Frutto del Diavolo si riferiscono i cinque Astri di Saggezza? Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.