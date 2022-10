ONE PIECE 1037: risorge l'alleanza ribelle di Wano

La sconfitta di Rufy sembrava aver messo fine alla ribellione di Onigashima, con Kaido ormai pronto a dichiararsi vincitore della guerra. Tuttavia, l'alleanza risorge più risoluta che mai in ONE PIECE episodio 1037. Scopriamo quel che sta accadendo nel Paese di Wano.

Le parole di Momonosuke in ONE PIECE 1036 hanno dato una sveglia ai guerriglieri di Onigashima. Seppure con una bugia, il figlio di Oden è riuscito a spronare l'alleanza ribelle a non arrendersi al cospetto di Kaido e Big Mom, e a continuare a combattere fino alla fine. Tuttavia, il capitano dei Pirati delle Cento Bestie infine giunge al cospetto di Momonosuke. A evitare il peggio è Shinobu, che distruggendo il terreno sotto ai loro piedi, cade in un dirupo assieme a Momonosuke.

La scena torna poi sulla fuga di Nami, Usopp e Otama verso il Live Floor. La loro corsa viene momentaneamente interrotta dal Clima-Tact di Nami, che improvvisamente comincia a parlare. A quanto pare, Zeus non è morto, ma è stato invece assorbito dall'arma della navigatrice dei Mugiwara.

Nelle loro vicinanze, Kid sta per cominciare il suo combattimento con Big Mom, ma viene raggiunto da Law. I due giovani capitani decidono di allearsi temporaneamente per fermare la Yonko.

Un nuovo cambio di scenario riporta gli spettatori da Nami, Usopp e Otama, raggiunti da Ulti. La star dei Pirati delle Cento Bestie viene affrontata da Nami, che con il suo nuovo Clima-Tact infuso dai poteri di Zeus riesce a tener testa all'antagonista.

Infine, i pirati di Heart si accorgono della presenza di Rufy nelle profondità dell'oceano. Cappello di Paglia verrà salvato e riportato in battaglia? Lo scopriremo con l'uscita di ONE PIECE 1038.