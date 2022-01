ONE PIECE 1037: Rufy VS Kaido, una battaglia che cambierà il mondo

Una sfida, quella tra Rufy e Kaido, attesa da tempo. Il giovane protagonista di ONE PIECE non potrà fare altri passi avanti verso il titolo di Re dei Pirati senza battere il dragone blu che dimora a Wano. Dall'altra parte, l'imperatore deve mettere a tacere il suo rivale per conquistare il biglietto verso Laugh Tale.

Una sfida che ONE PIECE ha messo in gioco da ormai diversi capitoli. I due si sono affrontati velocemente in passato, ma da ONE PIECE 1000 la loro lotta è tornata su ben altri livelli. Ora che tutti gli scontri minori sono quasi conclusi, Eiichiro Oda dà di nuovo spazio ai due in ONE PIECE 1037.

Onigashima si sta avvicinando alla Capitale dei Fiori, dove tutti stanno ancora festeggiando. Nessuno vede l'isola volante dove, in cima al teschio, stanno combattendo Rufy e Kaido. Rialzatisi entrambi carichi di risate, l'imperatore inizia a bere, suscitando l'ira del protagonista. Kaido però non si fa abbattere dall'alcol e anzi, passando da una fase all'altra, sembra mettere alle strette il giovane pirata.

Rufy però risponde colpo su colpo, lanciando attacchi su attacchi grazie alle sue mitraglie di gomma. Kaido risponde, ma alla fine è lui a subire un violento colpo al ventre dopo tante pagine ricche d'azione. Ma ciò che suscita clamore è ciò che accade nelle ultime pagine di ONE PIECE 1037: i Cinque Astri di Saggezza sono a Mary Geoise a parlare dello stato di Nico Robin quando uno degli ufficiali delle navi del Governo Mondiale che si trovano nei dintorni di Wano li avvisano che l'ombra di Zunisha si sta avvicinando a loro.

Cosa succederà nel prossimo capitolo di ONE PIECE? La serie sarà in pausa per una settimana dopo l'uscita del capitolo 1037 su MangaPlus.