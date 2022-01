ONE PIECE 1037 spoiler e immagini: la minaccia che arriva dal mare

Settimana dopo settimana, Eiichiro Oda riesce a intrattenere i suoi lettori. Grazie a questo, ONE PIECE è in vetta nelle vendite, nonostante qualche passo falso negli ultimi anni che ha visto nascere fenomeni assurdi come Demon Slayer e Jujutsu Kaisen. In ogni caso, Oda continua per la sua strada coltivando la storia del suo mondo piratesco.

Siamo arrivati quasi alle fasi finali di Wano, arco a cui manca poco per concludersi. Gli spoiler del capitolo 1037 di ONE PIECE con tanto di immagini ci mostrano ciò che succede nel capitolo completo. La maggior parte del capitolo - ben 15 pagine su 17 - è legata alla battaglia tra Rufy e Kaido. L'imperatore e il novellino se le danno di santa ragione sulla cupola di Onigashima in pagine ricche d'azione e mosse. Kaido sfrutta l'alcol per usare nuove mosse, mentre Rufy continua a resistere imperterrito. L'ultimo colpo del capitano dal cappello di paglia ferisce considerevolmente Kaido, che inizia a perdere sangue dalla bocca e ha gli occhi che diventano bianchi.

Ma la vera sorpresa è ciò che accade nelle ultime due pagine del capitolo. I cinque astri di saggezza stanno parlando tra di loro a Mary Geoise, nel castello di Pangaea, confermando che devono concentrarsi su Wano. Non si aspettavano che la battaglia sarebbe andata così in là, e sono decisi più che mai a catturare Nico Robin e cancellarla dalla storia.

Si passa poi al mare intorno a Wano, dove c'erano le navi del Governo Mondiale. Una di queste riferisce della situazione ai cinque astri di saggezza. Le navi stanno attendendo ordini, quando qualcosa causa il panico. Uno degli agenti osserva un'ombra gigantesca che sta arrivando dalle spalle: è Zunisha. I cinque astri di saggezza non ci credono, dato che quel "frutto" è una leggenda e che nessuno l'ha "risvegliato" per secoli. A quanto pare, il Governo Mondiale ha dato a quel Frutto del Diavolo un altro nome per nascondere la verità. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.