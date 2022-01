ONE PIECE 1037: lo stravagante comportamento di Kaido, Luffy è un suo degno avversario?

L’intensa serie di avventure vissute da Monkey D. Luffy e compagni nel paese di Wa e sull’isola di Onigashima ha finito per coinvolgerli in scontri incredibili, resi memorabili dall’importanza che questo arco narrativo rappresenta all’interno di ONE PIECE. Dopo i combattimenti di Zoro e Sanji, ora sta al capitano mostrare il proprio valore.

Per la terza volta infatti, Luffy si trova davanti al colossale Imperatore Kaido. I due esponenti della vecchia e nuova generazione di pirati si stanno affrontando sul punto più alto dell’isola di Onigashima: la grande Cupola Teschio in grado di incutere timore anche a leghe di distanza. La conclusione dello scorso capitolo aveva mostrato quanto i due capitani si stessero effettivamente divertendo, ma era difficile prevedere gli stravaganti eventi raccontati nell’ultimo appuntamento.

Nel capitolo 1037 infatti, Kaido è talmente divertito dalla situazione da decidere di bere ed ubriacarsi. Sebbene Luffy inizialmente appaia infastidito dalle azioni dell’Imperatore, Kaido afferma senza molti giri di parole che ciò che ha fatto è per riconoscerlo come un avversario alla sua altezza, capace di tenergli testa come non avveniva da anni.

Un riconoscimento insolito e del tutto inaspettato, che dona una piega diversa agli eventi, mostrando un Kaido potenzialmente più forte di prima grazie alla scomparsa di freni inibitori. Tuttavia Luffy non perde la concentrazione nemmeno per un attimo e finisce per colpirlo duramente. Cosa ne pensate di questo bizzarro comportamento di Kaido? Diteci le vostre opinioni con un commento.

