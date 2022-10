ONE PIECE 1037, trailer e data di uscita: fiducia in Cappello di Paglia

Dopo l'episodio speciale dedicato ai 5 della nuova generazione di ONE PIECE, la serie continua ad adattare gli eventi della Saga del Paese di Wa. La battaglia di Onigashima è giunta a un punto di non ritorno: riusciranno i samurai a sconfiggere Kaido e Big Mom?

Sconfitto da Kaido e caduto da Onigashima, in ONE PIECE 1036 Rufy annega nelle acque di Wano. Nel frattempo, il castello si sposta dirigendosi verso la terra ferma. Alla notizia della sconfitta di Cappello di Paglia i samurai cadono nella disperazione. Altrettanto succede a Chopper, che ormai soccombe dinanzi a Queen e Perospero. Tuttavia, in suo soccorso arrivano Sanji, che sta trasportando Zoro, e Marco.

Nel mentre, Kaido aveva raggiunto la stanza in cui si rifugiava Momonosuke. Per permettere al figlio di Oden di fuggire incolume, Kin'emon decide di affrontare l'Imperatore e di sacrificarsi. Dopo aver ricordato i suoi attimi più belli con il ragazzo, muore per mano di Kaido. Cosa accadrà in ONE PIECE 1037? Prima di scoprirlo, vi ricordiamo che oggi è la data attesa per il messaggio speciale di ONE PIECE.

Momonosuke ha sfruttato le comunicazioni di Bao Huang per comunicare a tutti che in realtà Rufy è vivo e che tutti devono continuare a combattere in suo nome. Momonosuke sta tuttavia mentendo. Ci sono reali speranze di combattere i due Yonko? L'unica speranza è che qualcuno si tuffi in mare in soccorso di Rufy. ONE PIECE 1037 debutterà su Crunchyroll il 23 ottobre 2022.