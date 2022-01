ONE PIECE 1038 arriva su MANGA Plus, Capitani contro Imperatori nel nuovo capitolo

Abbiamo nuovamente visto il combattimento tra Kaido e Rufy in ONE PIECE 1037. Nel frattempo, la furia delle fiamme non si placa sul resto dell'isola, vediamo cosa ci propone il capitolo 1038 di ONE PIECE, finalmente disponibile su MANGA Plus.

Il capitolo 1038 di ONE PIECE si intitola "Kid & Law Vs. Big Mom" e si apre con il terzo piano di Onigashima completamente in fiamme. Fukurokuju sta appena iniziando a bruciare mentre Raizo è completamente ricoperto di fiamme. Nonostante questo, entrambi rifiutano di annullare le loro tecniche. Fukurokuju dice a Raizo di annullare la tecnica o moriranno entrambi, ma il ninja non risponde e cerca di sopportare il dolore delle bruciature senza perdere coscienza.

Ci spostiamo al secondo piano dove alcuni samurai sono intrappolati dal fuoco e non possono scappare. Il soffitto crolla e schiaccia alcuni di loro, ma Jinbe appare e riesce a reggere i detriti, ordinando a tutti di scappare il prima possibile e di portare con sé quanti più samurai svenuti possibile.

Sul palco centrale invece i samurai continuano a scappare da tutte le esplosioni generate dal combattimento di Big Mom. Chopper sta osservando la situazione con Miyagi e Tristan, ma sta iniziando a sentire qualcosa di strano nel suo corpo. Contemporaneamente però è anche preoccupato per Zoro a causa della medicina dei Mink.

All'esterno del castello, Zoro è a terra ma qualcuno appare di fronte a lui. Lo spadaccino chiede chi è, mentre un personaggio con un cappuccio e una falce enorme gli si avvicina. La vignetta successiva fa intravedere il volto scheletrico della creatura che si sta preparando ad attaccare.

Passa alla torre destra della cupola di Onigashima, dove Franky sta abbattendo tutti i nemici nel tentativo di trovare Zoro, chiedendosi fin dove l'abbia lanciato King con il suo attacco. Al primo piano invece i subordinati di Kaido che stavano affrontando Izo sono stati tutti sconfitti. L'ex comandante di Barbabianca però si trova di fronte ai due agenti del CP0. Questi ultimi non vorrebbero fargliela passare liscia, ma decidono di dare priorità a Nico Robin. Tuttavia Izo li ostacola.

Passiamo a Yamato che sta scendendo l'ultima rampa di scale, ma Kazenbo è già arrivato e sta per toccare le bombe. Yamato agisce in fretta e attacca il demone con un attacco congelante, colpendo anche le bombe. Kazenbo continua la sua discesa verso la polvere da sparo e Yamato continua a trattenerlo.

Torniamo a Big Mom che sta attaccando ripetutamente Law e Kid. I subordinati dei due la implorano di fermarsi: i due sono a terra, pesantemente feriti. Law e Kid sono stati sconfitti, gli occhi di Kid sono bianchi, mentre Big Mom sembra stanchissima nonostante non abbia ferite apparenti.

Guarda il tetto del teschio, intenzionata a raggiungere Kaido. Improvvisamente però Law si alza e attacca di nuovo Big Mom con il K Room, scioccando tutti per l'attacco che dà una scossa all'imperatrice trapassandole parte del braccio e del volto. La donna inizia a sanguinare e cade a terra, mentre gli homies di ferro attaccano Law. Interviene però Kid che inizia ad attirare oggetti di ferro, homies inclusi.

Big Mom è incredula e si chiede come facciano a stare ancora in piedi. Kid attacca poi l'imperatrice con un gigantesco toro di ferro più grande di lei. Kid e Law sono entrambi in piedi e dichiarano che Big Mom non raggiungerà il tetto a costo della loro vita.

Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.