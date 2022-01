ONE PIECE 1038: ecco le bozze ufficiali dell'ultimo capitolo del manga

Il mestiere di mangaka è una professione complessa e che mette a dura prova qualsiasi salute fisica e mentale. Il papà di ONE PIECE, Eiichiro Oda, sta avendo non poche difficoltà nella serializzazione del suo manga e da diversi mesi, se non anni, è costretto a prendersi una pausa ogni due o tre settimane.

Oda ha una folle routine lavorativa, con orari da brividi e pochissime ore di sonno al giorno. Hanno fatto scalpore le sue parole in una delle sue ultime interviste su ONE PIECE, risalente al mese di dicembre 2021, in cui il sensei ha svelato di essere molto dispiaciuto di non avere nemmeno il tempo in di godersi una cena al ristorante.

Ad ogni modo, nell’ultimo anno la casa editrice Shueisha si è presa l’abitudine di rilasciare qualche giorno dopo l’uscita del nuovo capitolo alcune delle bozze dello stesso, con tanto di annotazioni e i segni della matita dietro il ripasso a china. Tra gli allegati in calce alla notizia, dunque, potete dare un’occhiata ad alcune di queste tavole in questione per darvi un’idea di qualcuno dei passaggi che l’autore compie prima della pubblicazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste bozze, le avevate mai viste? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell’apposito riquadro qua sotto.