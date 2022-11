ONE PIECE 1038: il coraggio di una bambina e la sfida di un figlio

La Saga del Paese di Wano entra nel suo vivo nell'adattamento anime di ONE PIECE. Nonostante l'assenza di Rufy, sconfitto da Kaido e annegato in mare, i rivoltosi di Onigashima continuano la loro battaglia. Chi la spunterà infine?

Il coraggio di Momonosuke ha fatto risorgere l'alleanza ribelle di Wano in ONE PIECE 1037. Tuttavia ciò non è bastato, poiché Kaido è riuscito a scacciare il figlio di Oden dal suo castello. Momonosuke è stato portato in salvo sulla terra ferma da Shinobu, ma i samurai non hanno più una guida.

ONE PIECE 1038 si apre con Nami che, sfruttando i poteri di Zeus ora contenuti nel suo Clima Tact, riesce a sconfiggere Ulti, in precedenza indebolita da Big Mom. Sfruttando una delle bambole di Bao Huang, sconfitta dai colpi di Usopp, la piccola Otama proclama a tutti i presenti di Onigashima che parteciperà alla battaglia e che chiunque deve rivoltarsi al dominio di Kaido. I Gifters sono ora dalla parte dei rivoltosi.

Nello stesso momento, i pirati di Hearts sono riusciti a trovare il corpo di Rufy, che stava sprofondando nell'oceano. Avendo già ingerito moltissima acqua, il corpo di gomma del capitano dei Mugiwara è gonfio di liquidi. Tuttavia, la ciurma di Law riesce a fargli espellere buona parte dell'acqua ingerita. Rufy riuscirà a risvegliarsi e a tornare in tempo a Onigashima?

Infine, l'episodio si chiude con Yamato che sfida suo padre sul tetto del castello. In ONE PIECE 1039 comincia la sfida tra lo Yonko Kaido e suo figlio, pronto a recidere i legami di sangue per il bene di Onigashima.