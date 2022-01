ONE PIECE 1038, data di uscita e previsioni: un'ombra che sconvolgerà il mondo

Inizialmente, la guerra di Onigashima prevedeva soltanto due fazioni: da una parte c'erano i Mugiwara e i loro alleati, i samurai e le ciurme di Law e Kid; dall'altra c'era Kaido con i pirati delle Cento Bestie e Big Mom. Ma da qualche tempo in ONE PIECE sono comparsi altri personaggi che simboleggiano l'ingresso di altre fazioni in gioco.

La CP0 ha fatto la sua mossa per ordine del Governo Mondiale, tentando di catturare Nico Robin, una delle minacce che va sradicata dalla storia di ONE PIECE. Non soddisfatti, i capi del governo hanno inviato un contingente che si sta avvicinando pericolosamente a Wano. Il problema è che i protagonisti della serie avranno poche forze di occuparsi pure di loro, dopo gli imperatori. Il finale dello scorso capitolo ha svelato una sorpresa in tal senso: Zunisha è arrivato nei pressi di Wano ed è pronto a creare scompiglio rivelando il suo potere al mondo.

Cosa succederà in ONE PIECE 1038? Mentre Rufy affronta Kaido, battaglia che per ora verrà messa da parte per concentrarsi sugli altri avvenimenti di Wano, le prime pagine del prossimo capitolo potrebbero focalizzarsi proprio sull'apparizione del gigantesco elefante, anche se per poco. Oda tenterà infatti di mantenere il mistero il più a lungo possibile, rivelando i pensieri di Zunisha soltanto a fine saga, mostrando scampoli di azione dal suo lato.

Sarà però fondamentale capire come reagirà la CP0 presente sull'isola a questa apparizione. Verranno informati e a quel punto dovranno prendere una decisione sul da farsi, visto che questa situazione taglierà probabilmente il loro supporto. E poi c'è da coprire una situazione grave come quella del demone di fuoco evocato da Kanjuro, che potrebbe finalmente trovarsi faccia a faccia con Yamato nell'arsenale di Onigashima.

Ci sono quindi tante situazioni minori e non da risolvere nel prossimo appuntamento. ONE PIECE 1038 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 30 gennaio 2022, in virtù di una settimana di pausa ottenuta da Eiichiro Oda.