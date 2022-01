ONE PIECE 1038: non si arretra mai, il nuovo colpo di Kid e Law

Wano sta per volgere alla fine. Oltre Rufy VS Kaido, sono molto poche le battaglie rimaste da risolvere per Eiichiro Oda in ONE PIECE. Infatti ormai Zoro e Sanji hanno vinto, tutti gli altri mugiwara hanno sconfitto i loro avversari. All'appello mancano davvero pochi personaggi, come Kid e Law.

ONE PIECE 1038 si apre con una spiegazione di ciò che è successo dopo la fuga da Whole Cake Island, con Yonji e Niji catturati e intrappolati nel libro di Mont d'Or, con Oven a guardia. Si passa poi a Onigashima dove Oda mostra ancora una volta ciò che sta succedendo in tutti i corridoi. Raizo è in fiamme ma non accenna ad arretrare, mentre anche Fukurokuju ora inizia a prendere fuoco. Franky è alla ricerca di Zoro mentre Jinbe sta proteggendo alcuni samurai dalle macerie del castello.

Intanto Yamato è arrivata all'arsenale e con il potere congelante del suo Frutto del Diavolo riesce momentaneamente a rallentare la discesa del demone di fuoco, ormai arrivato nella sala ricca di polvere da sparo. Inizia così uno scontro tra i due. Anche Izo, che si è sbarazzato di tutti i pirati anche se con difficoltà, si ritrova davanti un nuovo scontro: a lui toccherà affrontare i due agenti della CP0 che stanno inseguendo Nico Robin.

Ma lo scontro più interessante di ONE PIECE 1038 è quello tra Law & Kid VS Big Mom. I due capitani inizialmente sono a terra, con la piratessa più forte di ONE PIECE che infierisce, prima di scegliere di dirigersi da Rufy e Kaido. Tuttavia, Law e Kid si risvegliano e con i loro rispettivi attacchi danneggiano ulteriormente Big Mom, fermandola. I due sono decisi a bloccarla a ogni costo, anche se dovessero sacrificare la propria vita la abbatteranno.