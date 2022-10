ONE PIECE 1038: la qualità sorprende ancora, l'incredibile scontro sulla Cupola Teschio

La guerra di Onigashima è ormai entrata nel vivo nell’anime di ONE PIECE e come avviene da diversi episodi, gli spettatori appassionati sono rimasti colpiti dalla straordinaria qualità delle animazioni e dalla resa di alcune sequenze. In particolare, ha sorpreso il risultato della battaglia tra Yamato e Kaido, rappresentato nell’episodio 1038.

Luffy è stato nuovamente respinto dal temibile Imperatore, venendo allontanato dalla Cupola Teschio che tiranneggia sull’isola di Onigashima. Nel frattempo però Yamato è arrivata nel tentativo di fermare o rallentare la furia di suo padre Kaido, facendo affidamento sulle sue capacità combattive, non ancora svelate nell’anime.

Questo ha portato ad uno scontro inevitabile, come potete vedere nella clip della durata di circa un minuto riportata in fondo alla pagina. Kaido, in forma ibrida, è pronto a scatenarsi contro sua figlia, che da anni ormai si rifiuta di considerarsi erede di un tale lignaggio.

La fluidità, la cura nei minimi dettagli, e la spettacolarità con cui gli artisti hanno rappresentato la preparazione di entrambi i personaggi, e le loro tecniche fino all’impatto finale tra il kanabo di Yamato e la gigantesca mazza di Kaido risulta ancora una volta di ottima qualità, tale da ricevere immediati elogi sui social. E voi avete visto l’episodio? Vi ha colpito la sequenza in questione? Ditecelo nei commenti. Vi lasciamo alla preview dell’episodio 1039 di ONE PIECE.