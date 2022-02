ONE PIECE 1038, l'ultima resistenza di Big Mom, è davvero la fine della sua era?

Con così tanti giocatori in campo durante gli scontri della Guerra su Wano, uno dei più grandi attori di ONE PIECE ha combattuto sia contro i Pirati di Cappello di Paglia che contro i Pirati delle Cento Bestie di Kaido: Big Mom si è fatta strada attraverso chiunque si sia messo sulla sua strada.

Anche se la battaglia principale si sta svolgendo tra Rufy e Kaido, ci sono diversi conflitti nella battaglia per il futuro della nazione isolana, con Big Mom che si sta scontrando con degli avversari d'eccezione: Eustass Kid e Trafalgar Law.

Big Mom si è inizialmente unita a Kaido e ai suoi Pirati delle Cento Bestie nel tentativo di conquistare il mondo, con i due Imperatori che pianificano di usare il loro potere combinato non solo per governare la Grand Line, ma anche per vendicarsi di Rufy, l'eterna spina nel fianco di entrambi.

Uno dei poteri più pericolosi di Big Mom è la sua capacità di rubare l'anima e la forza vitale di coloro che hanno paura di lei e aggiungerla alla propria, facendolo anche con Pirati delle Cento Bestie intorno a lei. Ora, apparentemente al suo massimo livello di potenza, Big Mom scatena il "Dio del fulmine Tenjin", constatando che Kaido non aveva ancora rivendicato la propria vittoria contro Rufy. Così, la Regina Whole Cake Island inizia la sua ascesa sul tetto per unirsi alla lotta tra Kaido e Rufy:

"Non ho ancora sentito un ruggito di vittoria da Kaido lassù. E' meglio che tu non sia ancora lassù a giocare con il ragazzo Cappello di Paglia. Hera! Portami sul tetto! È ora di porre fine a tutto questo!".

Fortunatamente per Rufy, Law riesce a interrompere l'ascesa di Big Mom estendendo la sua spada in modo brutale, passando attraverso la guancia dell'Imperatrice, permettendo a Kid di guadagnare un'importante apertura e sbattere l'avversaria contro un muro vicino usando il suo gigantesco toro metallico, causando ingenti danni alla nemica.

Pensate che Kid e Law riusciranno a sconfiggere Big Mom in ONE PIECE 1039? Sentitevi pure liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.