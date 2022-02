ONE PIECE 1038, l'ultima resistenza contro Big Mom, cosa succede adesso?

L'assalto a Onigashima di ONE PIECE va avanti ormai da 60 capitoli, e con la fine ormai vicina, è ancora in sospeso come finirà questo monumentale arco narrativo. I personaggi stanno lottando per la ritirata mentre l'isola sta andando in fiamme, e mentre tutti i subordinati di Kaido sono stati abbattuti, Big Mom è ancora in piedi.

Trafalgar Law e Eustass Kid si sono battuti con la megera strappa anime per diversi capitoli, ma per le due Supernove sembrava una battaglia ormai persa. I prossimi capitoli potrebbero chiudere il discorso su questa battaglia.

In ONE PIECE 1038 abbiamo ritrovato Big Mom in piedi sopra i corpi sconfitti dei due capitani. Le loro due ciurme potevano solo guardare con orrore la fine dei loro amati leader. Vediamo i Kid Pirates e gli Heart Pirates lanciarsi a capofitto per tentare di salvare i loro capitani feriti, ma Big Mom è troppo forte per loro per avvicinarsi. Usando Hera, Big Mom inonda la sala delle esibizioni di fulmini, mettendo fuori combattimento gli equipaggi dei pirati in un unico violento colpo.

Subito dopo, l'attenzione di Big Mom torna sul tetto, sorpresa di non aver ancora sentito Kaido rivendicare la vittoria. La vecchia è convinta che Kaido non stia prendendo sul serio il combattimento, e così decide che sarebbe toccato a lei salire e porre fine alla vita di Cappello di Paglia.

Ma proprio in questo momento di distrazione, i fan vedono Law riprendersi e preparare il suo nuovo "K-Room", usando il suo potere del Frutto del Diavolo risvegliato sulla sua katana. La spada si estende, trafiggendo la guancia di Big Mom senza che lei se ne accorga. Tuttavia, questo attacco non sembra fare alcun danno all'Imperatrice, ma Law ne è consapevole. Usa il suo attacco "Shock Willie", causando un'onda d'urto elettrica che si diffonde attraverso Big Mom, danneggiandola dall'interno. Il danno sembra immenso, mentre fiumi di sangue sgorgano dall'Imperatrice.

Delle travi d'acciaio, trasformate da Big Mom in Homies si precipitano verso Law, ma vengono immediatamente respinte. Anche Kid si rialza e attiva il suo magnetismo che attira tutto il metallo e i rottami intorno a lui. Riesce a caricare Big Mom con un enorme toro fatto di rottami metallici, chiamandolo "Punk Corna Dio". I due capitani poi intimano a Big Mom che preferirebbero morire piuttosto che lasciarla andare sul tetto.

Questo è stato un capitolo potente che illustra quanto lontano siano arrivati Law e Kid, ma potranno davvero abbattere Big Mom? È chiaro che i loro attacchi abbiano seriamente danneggiato Big Mom ma sappiamo bene che a Oda piace ingannare i propri lettori facendogli credere che i suoi cattivi siano stati sconfitti.

Lo stesso è successo in questo stesso arco narrativo con Ulti quando c'è voluta Nami stessa per sconfiggerla del tutto. Molto probabilmente, la prossima volta che i riflettori torneranno sulla lotta tra Law, Kidd e Big Mom i fan vedranno l'esito di questa battaglia.

In ultimo vi lasciamo con questa monumentale figure a tema ONE PIECE di Eustass Kid e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.