ONE PIECE 1038 spoiler: caos a Onigashima, tutti in battaglia

In ONE PIECE sta per concludersi l'attesa lotta contro gli Yonko. Rufy deve compiere questo passo se vuole issarsi sul trono di Re dei Pirati, ma gli ostacoli sono duri da superare. Mentre sta affrontando Kaido sul tetto, c'è tanto altro che sta accadendo proprio sotto i suoi piedi.

Quali sono gli spoiler di ONE PIECE 1038? Ecco cosa è trapelato finora:

Il capitolo 1038 si intitola "Kid & Law VS Big Mom";

Sulla copertina, ritornano le miniavventure del Germa 66. Yonji e Niji sono stati intrappolati da Big Mom nel libro di Mont d'Or;

Raizo e Fukurokuju stanno bruciando, ma nessuno dei due è deciso a interrompere la propria tecnica;

Chopper si sta preoccupando di Zoro e degli effetti collaterali della medicina dei mink;

Dinanzi a Zoro compare uno scheletro con una lunga falce;

Izo ha sconfitto i suoi nemici, ma nella sua area compaiono i due membri della CP0;

Questi ultimi però sembra che vogliano ignorarlo per il momento, dato che hanno affari più urgenti da sbrigare, tuttavia Izo è deciso a fermarli;

Yamato cerca di fermare il demone di fuoco attaccandolo direttamente;

Kid & Law VS Big Mom ;

; All'inizio sembra che Big Mom abbia sconfitto entrambi;

Big Mom inizia ad andarsene dal luogo dello scontro per dirigersi dove si trova Kaido, ma Kid e Law la attaccano di nuovo;

Kid e Law all'unisono: "Ascolta, vecchia!! A costo di morire, non ti lasceremo andare sul tetto!!!".

ONE PIECE non sarà in pausa la prossima settimana. Continuerà così la battaglia contro i pirati più forti del mondo.