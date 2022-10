ONE PIECE 1038, trailer e data di uscita: la vendetta di Nami

Di recente l'anime di ONE PIECE ha festeggiato il suo 23° anniversario. Non c'è però tempo di soffermarsi sui ricordi, poiché l'adattamento sta portando avanti una delle saghe più incredibili, quella ambientata nel Paese di Wano. Scopriamo quel che accadrà prossimamente a Onigashima.

In ONE PIECE 1036 Momonosuke aveva annunciato a tutti che Rufy era ancora vivo e che sarebbe tornato in battaglia di lì a breve per sconfiggere Kaido. La situazione tuttavia in ONE PIECE 1037 non va come sperava il figlio di Oden. Dopo aver ucciso Kin'emon, Kaido si è lanciato alla ricerca proprio di Momonosuke, che dopo una breve schermaglia con lo Yonko cade da un dirupo. Anche per lui sembra essere giunta la fine.

Nel mentre, al secondo piano del castello Nami e Usopp proseguono la loro fuga al fianco di Otama. La navigatrice dei Mugiwara si accorge però che il suo Clima Tact ha qualcosa che non va. Il bastone, che aveva cominciato a parlare, nasconde al suo interno Zeus. Quando il trio viene raggiunto da Ulti, tornata all'attacco dopo la schermaglia con Big Mom, Nami sfrutta i poteri della sua nuova arma.

Nel corso della prossima puntata di ONE PIECE scopriremo se Rufy verrà salvato dal sommergibile che ha individuato la sua posizione. Saranno tuttavia Nami e Otama a prendersi le luci dell'episodio. La navigatrice lancerà un attacco letale, mentre Otama compirà una disperata mossa decisiva. ONE PIECE 1038 uscirà su Crunchyroll il 30 ottobre 2022.