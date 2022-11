ONE PIECE 1039, l'alleanza si rialza in piedi: il contrattacco dei Mugiwara

Le parole di Otama pronunciate in ONE PIECE 1038 hanno avuto effetti che sono andati oltre ogni immaginazione. Invitati dalla bambina a ribellarsi a Kaido, i Gifters si sono ora schierati dalla parte di Rufy e Momonosuke. Con il supporto di questi nuovi rinforzi, i Mugiwara possono finalmente contrattaccare.

In ONE PIECE 1039 Queen si rende conto che ad aver incitato la rivolta dei Kibi Dango è stata Otama. Dunque, cerca di lanciare uno dei suoi terribili attacchi contro il gruppetto presieduto anche da Nami e Usopp. Fortunatamente l'intervento di Sanji con un Collier Strike evita il peggio. Queen riconosce in lui il figlio di Vinsmoke Judge e ammette poi di essere un ex membro dei MADS. Per Sanji comincia una battaglia che avrà effetti sul suo passato.

Nel mentre, Chopper scopre gli effetti della Rumble Ball modificata da Caesar. Rimpicciolito, ora è sia un bambino che un anziano. È tuttavia solo questione di tempo prima che torni al suo aspetto originario, per cui il dottore dei Mugiwara si prende cura di Zoro. Lo spadaccino decide di assumere un farmaco che gli permetterà di tornare immediatamente in combattimento, ma che poi avrà effetti micidiali. In un'altra sezione del castello, anche Franky viene raggiunto dai rinforzi.

La parte finale della puntata è poi dedicata a Jinbe, che sta affrontando Who's Who. Il timoniere riconosce nell'avversario lo stile di combattimento delle Sei Potenze del governo, ricordando un membro del CP9 che riuscì a fuggire di prigione. Who's Who rivela di essere proprio lui l'agente segreto di cui Jinbe parla e che l'incapacità di proteggere il Frutto Gom Gom dal furto di Shanks ha rovinato la sua vita. Il Tobi Roppo rivela dunque tutto il suo odio per il Rosso e per Rufy. Ecco la data di uscita di ONE PIECE 1040, accompagnata da una breve anteprima sull'episodio.