ONE PIECE 1039 approda su MANGA Plus, è l'inizio dell'era delle Supernove?

La battaglia di Rufy e compagni in ONE PIECE sta ormai volgendo al termine. Onigashima è nel pieno della guerra da una cinquantina di capitoli e, finalmente, i nodi stanno venendo al pettine. Rimangono però ancora gli avversari più forti da abbattere, su uno dei quali si concentra il capitolo 1039 di ONE PIECE, disponibile su MANGA Plus.

Dopo ONE PIECE 1038 che ha proseguito a mostrare lo scontro con Big Mom, Eiichiro Oda insiste con il capitolo "Key Performer" che si apre con una pagina a colori dove i Mugiwara vanno all'avventura in una foresta.

Momonosuke continua ad aggrapparsi alle nubi di fuoco per trascinare via Onigashima dalla Capitale dei Fiori. Ma, all'improvviso, il giovane erede sente qualcosa o qualcuno che lo sta chiamando.

Passiamo poi al palco centrale: Big Mom ha subito diversi danni dall'attacco di Kid. I subordinati degli imperatori non riescono a credere ai loro occhi, mentre i pirati di Kid e i pirati Heart sono entusiasti. Big Mom si sta contorcendo dal dolore. Anche Kid esulta, mentre Law si teletrasporta da lui e iniziano a litigare per chi dovrà dare il colpo di grazia all'imperatrice.

Quest'ultima si riprende ma si vede come sia gravemente ferita: guardando il braccio destro, si intravedono le ossa spezzate e lei stessa ammette di avere anche le costole fratturate a causa della pericolosa tecnica di Law che attacca dall'interno.

La donna, quindi, usa il potere del Soul Soul per sanare le proprie ossa, inondando il proprio braccio di energia finché un fulmine nero non le esce dal corpo. In seguito, si prepara ad attaccare combinando Prometheus, Hera e Napoleon, tagliando a metà il toro di Kid in un colpo solo.

Kid riesce a usare il suo potere per bloccare Big Mom al muro mentre una delle torri di Onigashima si schianta su di lei. Il Takt di Law ha, però, avuto successo, con Big Mom che si ritrova a terra. Il chirurgo della morte si avventa su di lei e riesce a infilzare la spada nel suo petto.

Quest'ultima cerca di liberarsi, ma la supernova resiste e usa un nuovo attacco allungando la spada fino a raggiungere il terreno di Wano, facendo spaventare anche Yamato che si trova molto sotto di loro. Il Puncture Ville si rivela micidiale, con l'onda d'urto che attraversa tutta Onigashima e produce una spaventosa esplosione anche a Wano.

Law grida a Kid di "usarlo" ora. Nella doppia pagina finale di ONE PIECE 1039, Kid usa il suo asso nella manica: un enorme cannone elettromagnetico che colpisce in pieno Big Mom. Nell'ultima vignetta, Law urla: "La vostra era finisce qui!". Che sia la fine dell'epoca degli Imperatori di ONE PIECE?