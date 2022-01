ONE PIECE 1039 data di uscita e teorie: la battaglia degli imperatori

Inizialmente c'era un esercito di pirati, circa diecimila, a sbarrare la strada ai pirati di cappello di paglia e ai loro alleati. Molti di questi sono stati sconfitti, lasciando spazio ai Number e ad alcuni dei membri più forti della ciurma, come i Tobi Roppo e le Calamità. Anche loro hanno lasciato campo libero ai protagonisti di ONE PIECE.

Sono stati tutti sconfitti gli ufficiali dei pirati nemici, e ciò vuol dire solo una cosa: a Onigashima restano da abbattere Kaido e Big Mom, due colossi che contrassegnano un'era. Da una parte c'è Rufy, dall'altra Law e Kid. I tre capitani stanno mettendo in gioco la loro vita e il loro futuro per riuscire a sconfiggere i mostri sacri del mondo di ONE PIECE. Ci riusciranno?

ONE PIECE 1039 darà un'altra sferzata in questa direzione. La loro vittoria è sicura, ma è ancora da verificare il come e il quando: se Rufy VS Kaido sarà probabilmente l'ultimo scontro che vedremo, resta da mettere la parola fine alla furia dell'imperatrice. In questo senso, il capitolo 1038 ha già lanciato buone basi che potrebbero essere riprese e sviluppate nel capitolo della prossima settimana. Questi eventi verranno certamente accompagnati da altri sviluppi, quelli che riguardano Yamato, quelli di Raizo, di Orochi e della CP0, ovvero i quattro fronti rimasti da coprire.

ONE PIECE 1039 arriverà su MangaPlus domenica 6 febbraio 2022 alle ore 16:00 in inglese e altre lingue. Intanto MangaPlus consentirà la lettura di tanti capitoli gratis per festeggiare l'anniversario.