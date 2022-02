ONE PIECE 1039: finisce un'epoca? La nuova generazione avanza!

La caduta degli imperatori Kaido e Big Mom segnerà la fine di una generazione. L'epoca dei pirati nata dopo la morte di Gol D. Roger è stata dominata da queste due figure, che ora però sono arrivate a un'età abbastanza avanzata e potrebbero cedere il passo ai giovani, in particolare ai protagonisti di ONE PIECE e ai loro alleati.

E se mentre Rufy VS Kaido è ancora in corso sulla cima di Onigashima e sembra non voler concludersi a breve, qualche piano più in basso potrebbe aver visto la conclusione lo scontro tra Big Mom VS Law & Kid in ONE PIECE 1039.

Momonosuke sta spostando Onigashima, così da allontanarla dalla Capitale dei Fiori, quando sente nella sua mente qualcuno che lo sta chiamando. Intanto l'imperatrice sta resistendo agli attacchi di Law e Kid, ma non senza danni. Braccio rotto, costole fratturate e grandissimi sforzi solo per reggersi in piedi: Big Mom deve utilizzare nuovamente il Soul Soul no Mi per riuscire a tornare in battaglia. Dall'altra parte però non stanno meglio, con i due giovani capitani che devono dare sfogo alle ultime energie.

Tra un contrattacco e l'altro, Big Mom rende la vita dura a Law e Kid. I due tuttavia si fanno avanti con due attacchi finali che sembrano colpire in pieno l'imperatrice, facendole sputare sangue e mettendola a terra. Sarà la sconfitta definitiva dell'imperatrice?