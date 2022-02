ONE PIECE 1039 spoiler: un attacco micidiale che mette fine alla battaglia?

Ormai la battaglia di Rufy e compagni sta volgendo al termine. Onigashima è un campo di battaglia da praticamente una cinquantina di capitoli e, finalmente, i nodi stanno venendo al pettine. Rimangono però ancora gli avversari più importanti da affrontare, su uno dei quali si concentrano gli spoiler di ONE PIECE 1039.

Dopo gli eventi di ONE PIECE 1038 che hanno mostrato lo scontro con Big Mom, Eiichiro Oda si tiene su questa falsariga con il capitolo "Key Performer". Vediamo le prime anticipazioni.

Il capitolo di ONE PIECE 1039 si apre con una pagina a colori dove i Mugiwara vanno all'avventura in una foresta;

dove i Mugiwara vanno all'avventura in una foresta; Mentre sta allontanando piano piano Onigashima dalla Capitale dei Fiori, Momonosuke sente qualcuno che lo chiama.

Gli ultimi attacchi di Law e Kid hanno rotto le ossa a Big Mom , ma la donna si riprende usando il potere del Frutto Soul Soul.

, ma la donna si riprende usando il potere del Frutto Soul Soul. Law utilizza un nuovo e ultimo attacco enorme con tutte le energie che gli sono rimaste. L'attacco è talmente forte da creare danni a tutta l'isola, ma Big Mom è ancora in piedi e inizia ad affrontare Kid.

Big Mom: "Pensate di potermi sconfiggere?! Io sono Big Mom!!!!".

Kid rivela il suo asso nella manica e attacca Big Mom con un cannone elettromagnetico .

. Law: "La tua era finisce qui!!!".

ONE PIECE non sarà in pausa dopo questo numero. La potenza di Law e Kid sarà sufficiente per abbattere Big Mom?