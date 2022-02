ONE PIECE 1039 spoiler completi e immagini: la vera potenza di Law e Kid in azione

La fine di Wano è vicina. Weekly Shonen Jump ha anticipato da qualche settimana l'ultima parte della grande battaglia che ha coinvolto Kaido, Rufy, Big Mom, Law, Kid e le loro ciurme. I più grandi pirati della loro epoca si stanno scontrando ormai da un bel po', ed è chiaro dagli ultimi capitoli di ONE PIECE che tutto questo sta per concludersi.

Gli spoiler di ONE PIECE 1039 stavolta sono conditi di immagini, disponibili in basso, e di un riassunto completo degli avvenimenti. Dopo la cover con Rufy e Kaido e una pagina a colori doppia con i mugiwara all'avventura, si parte a tutti gli effetti con il capitolo 1039 "Key Performer". Momonosuke sta continuando ad aggrapparsi alle nubi di fuoco per tirarle via e, poco a poco, sta trascinando via Onigashima dalla Capitale dei Fiori. All'improvviso però Momonosuke sente qualcosa, qualcuno che lo sta chiamando.

Si passa al palco centrale, dove Big Mom ha subito pesantemente l'attacco di Kid. I subordinati di Kaido non riescono a credere ai loro occhi, mentre i pirati di Kid e i pirati Heart sono euforici. Big Mom si sta contorcendo dal dolore. Mentre Kid esulta, Law si teletrasporta da lui e iniziano a litigare, ma l'imperatrice si riprende. Tuttavia si vede come quest'ultima sia gravemente ferita, visto il braccio destro dove si intravedono le ossa spezzate, ma Big Mom ammette di avere anche le costole fratturate a causa della tecnica pericolosa di Law che attacca dall'interno. La donna usa poi il potere del Soul Soul per far rivivere le proprie ossa, inondando il proprio braccio di energia finché un fulmine nero non esce dal suo corpo. Law e Kid continuano a parlare.

Big Mom si prepara ad attaccare con Prometheus, Hera e Napoleon sfruttando il Maser Saber, una combinazione dei tre spiriti come quella che ha usato contro Ulti, tagliando a metà il toro di Kid in un colpo solo. Kid salta dal toro e la attacca mentre Big Mom prova a contrattaccare, ma il ragazzo è più veloce e usa il suo potere per bloccare Big Mom al muro. L'imperatrice non si dà per vinta ed evita il secondo attacco usando lo stesso muro come scudo. Big Mom usa poi il Bahouhou: Misery, un nuovo attacco, contro Kid, fondendo la propria spada per creare una donna di fuoco e fulmini gigantesca. Mentre Big Mom ride chiedendosi se l'avversario sia ancora vivo, una delle torri di Onigashima si schianta su di lei. Il Takt di Law ha avuto successo, con Big Mom che si ritrova a terra, così il chirurgo della morte si avventa su di lei e le infilza la spada nel petto.

Mentre Big Mom cerca di liberarsi colpendo continuamente Law, il pirata resiste e usa un nuovo attacco allungando la spada fino a raggiungere il terreno di Wano, facendo spaventare anche Yamato. Il Puncture Ville si rivela micidiale, con l'onda d'urto che attraversa tutta Onigashima e produce una spaventosa esplosione anche a Wano. Big Mom urla di dolore e sputa sangue, ma riesce a usare ancora il suo attacco con Prometheus ed Hera. Law però non si arrende e dice a Kid di "usarlo" ora. Nella doppia pagina finale di ONE PIECE 1039, Kid usa il suo asso nella manica: un enorme cannone elettromagnetico che colpisce in pieno Big Mom. Nell'ultima vignetta, Law dice: "La tua era finisce qui!". Ci sarà davvero la vittoria su Big Mom?