ONE PIECE 1039, Trafalgar Law è alla pari di un Imperatore con la sua nuova tecnica finale

Mentre i combattimenti per tutta Onigashima raggiungono le loro conclusioni, la maggior parte dell'attenzione negli ultimi capitoli di ONE PIECE si riflette su Rufy e su come sta affrontando Kaido in cima alla Cupola del Teschio. Ma se un solo imperatore rappresenta già di per sé un problema insormontabile, due sono davvero troppi.

Big Mom sta ancora creando devastazione ai piani inferiori. Fortunatamente, però, ogni nuovo aggiornamento che abbiamo ricevuto sulla sua lotta contro Law e Kid li ha mostrati in una posizione sempre migliore.

Big Mom ha dimostrato di essere una forza resistente proprio come il suo compagno Imperatore, poiché non importa cosa Law e Kid sono stati in grado di fare nei capitoli precedenti, lei li ha scrollati di dosso con relativa facilità.

I due sono riusciti a usare le loro abilità risvegliate dei Frutti del Diavolo per farle dei seri danni nei capitoli precedenti, e ONE PIECE 1038 li ha visti ancora a dare il massimo fino a quando Law ha finito per sferrare quello che potrebbe essere il colpo decisivo all'Imperatore se tutto va secondo i piani.

Il capitolo 1039 di ONE PIECE riprende la lotta contro Big Mom e con le ciurme di Law e Kid che dicono ai due di ritirarsi perché Big Mom è stata in grado di assorbire facilmente tutti i loro sforzi combinati. Law e Kid si rendono conto che il loro prossimo attacco sarà probabilmente l'ultimo, e così decidono di attuare un piano finale contro l'Imperatrice. Lei inizia addirittura a usare il suo attacco più potente della serie contro i due, e quando Kid la distrae, Law finisce per immobilizzarla a terra.

Usando la sua Kroom sulla sua spada, la immerge direttamente nel petto di Big Mom. La lama si estende poi così in profondità da inflizarsi nel terreno sottostante. Mentre lei cerca di scrollarselo di dosso, Law usa la "Puncture Wille" per estendere la sua lama ancora di più, spaccando il terreno fino al castello e all'isola sottostante.

Questo colpo finisce per lasciare un cratere nell'isola di Wano principale, e con un ultimo attacco di Kid, Big Mom subisce un colpo tale che sembra che questa volta sia davvero arrivata l'ora della sconfitta di un'Imperatrice.

Cosa ne pensate? Pensate che il piano di Law e Kid sia stato davvero sufficiente per sconfiggere Big Mom questa volta? Pensate davvero che due imperatori saranno sconfitti in questa saga? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.