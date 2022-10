ONE PIECE 1039, trailer e data di uscita: la sfida di Yamato

La sconfitta di Rufy, caduto nelle acque sottostanti al castello volante, aveva gettato sconforto sulla rivolta di Onigashima. Tuttavia, le forze che stanno cercando di opporsi a Kaido e Big Mom vengono risollevate da due bambini. Come andrà a finire questa spaventosa battaglia di ONE PIECE?

L'alleanza ribelle è risorta in ONE PIECE 1037 grazie alle parole pronunciate da Momonosuke. Pur mentendo, il figlio di Oden ha promesso l'imminente ritorno di Rufy in battaglia e tanto è bastato per dare nuova motivazione ai suoi uomini. Tuttavia, anche Momonosuke è stato scacciato da Onigashima da Kaido.

In ONE PIECE 1038 è stata invece Otama a prendere parola sfruttando le bambole di Bao Huang. La bambina, protetta da Nami e Usopp dall'attacco di Ulti, afferma di voler prendere parte alla scontro esattamente come tutti loro. Inoltre, invita i Gifters a schierarsi contro Kaido. Queste dichiarazioni vengono accolte con furore dai ribelli di Onigashima, che nonostante l'inferiorità numerica attaccano con nuovo vigore.

Mentre Rufy viene salvato dai pirati di Hearts, che cercano di rianimarlo facendogli sputare tutta l'acqua ingerita, Kaido viene fermato da Yamato. Sua figlia intende sfidarlo e tenerlo a freno almeno fin quando Rufy non tornerà a Onigashima. Prima di scoprire quel che accadrà, vi lasciamo a un breve riassunto degli eventi di ONE PIECE 1036.

In ONE PIECE 1039 la fortezza volante si avvicinerà sempre di più alla Capitale dei Fiori. Solamente Yamato al momento può sperare di impensierire lo Yonko Kaido. Rufy riuscirà a svegliarsi e tornare dai suoi compagni in tempo? La prossima puntata della serie anime debutterà in simulcast streaming su Crunchyroll il 6 novembre.