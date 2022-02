ONE PIECE 1040, data di uscita e previsioni: Rufy VS Kaido, è il loro turno?

Ormai era chiaro da tempo che Wano si stesse avviando verso la fine. La lotta che sta avvenendo a Onigashima sta chiudendo sempre più sotto trame, lasciando spazio soltanto per gli scontri principali. Negli scorsi capitoli di ONE PIECE sembra però essere culminato il secondo scontro più importante, e quindi sembra che ora toccherà al primo.

Con la probabile sconfitta di Big Mom per mano di Kid e Law restano ben pochi nodi da sciogliere. Ormai i punti dirimenti in ONE PIECE sono sempre quelli: la CP0, l'arsenale, Orochi. Ma a dettare i tempi della fine della saga di Wano sarà soprattutto lo scontro tra Rufy e Kaido. ONE PIECE 1040 ci porterà ancora una volta sulla cima di Onigashima oppure si concentrerà su ciò che succede al di sotto dell'apice?

Certo, gli scenari da risolvere non sono pochi, tuttavia è possibile che alcuni di questi verranno risolti solo alla fine della battaglia. Il salvataggio dell'isola da parte di Yamato, così come la questione della CP0, possono essere legati a doppio filo con il finale di saga, mentre sembra imperativo risolvere un attimo la questione Orochi e chiudere definitivamente la storia dello shogun usurpatore. Metà del prossimo capitolo di ONE PIECE potrebbe concentrarsi proprio su questo, per poi lasciare spazio allo scontro tra Rufy e Kaido, un po' come accaduto qualche capitolo fa con la questione Big Mom.

A quel punto, ci saranno un paio di capitoli ricchi di azione con lo scontro tra due dei pirati più forti presenti a Onigashima. ONE PIECE 1040 arriverà su MangaPlus domenica 13 febbraio 2022 alle ore 16:00.