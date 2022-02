ONE PIECE 1040: l'esplosione che risuonerà nelle ere della pirateria

La nuova generazione è alle porte. Per lungo tempo, gli imperatori hanno dominato sui mari di ONE PIECE, affrontando non solo la marina ma tutti i giovani abbastanza coraggiosi da mettere piede nel Nuovo Mondo e decidere di non unirsi alle loro ciurme. Quel tempo sta cambiando con due supernove che stanno affrontando l'imperatrice Big Mom.

Rufy si sta scontrando con Kaido sulla cima di Onigashima, ma prima Eiichiro Oda decide di concludere la battaglia tra Law & Kid VS Big Mom. ONE PIECE 1040 lancia una nuova era con i due giovani capitani che stanno continuando a usare i loro attacchi. Il Damned Punk è ancora attivo, ma Big Mom sembra ancora in grado di combattere e, usando il Soul Pocus, scatena il panico nei pirati vicini. Non in Law e Kid tuttavia, con i due capitani che non hanno paura della vecchia e per questo riescono a contrattaccare.

Law distrugge Hera e impedisce a Big Mom di emettere suoni, mentre Kid usa al massimo la sua Damned Punk e causa un foro nel terreno in cui sprofonda l'imperatrice. Quest'ultima precipita fino all'armeria dove coglie di sorpresa Yamato. Mentre afferra una delle bombe congelate, Big Mom fa esplodere parte di Onigashima e porta con sé un Kazenbo sgonfiatosi completamente. Mentre continua a cadere, finendo nei cieli di Wano, Big Mom ripensa alle ultime parole di Roger, maledicendolo.

La caduta la porta nel foro causato qualche capitolo fa da Law dove Big Mom finisce insieme ad altre bombe che causano un'enorme esplosione, portando alla fine del combattimento con Law e Kid vincitori. Intanto Momonosuke avvisa Yamato dell'arrivo di Zunisha, il vecchio compagno di Joy Boy. ONE PIECE sarà in pausa, ma quali segreti rivelerà in futuro?