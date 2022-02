ONE PIECE 1040 è su MANGA Plus: la fine di una battaglia e un cliffhanger finale

Gli imperatori sono una delle forze che mantiene l'equilibrio politico del mondo di ONE PIECE. Per decenni queste figure hanno dominato su numerose isole e paesi. Ma questo tempo sembra stia per finire: Rufy, Law e Kid stanno puntando ad abbattere due dei personaggi più forti di ONE PIECE. Il capitolo 1040 è finalmente disponibile su MANGA Plus.

Il capitolo 1040 di ONE PIECE è più breve del solito, contiene solo 15 pagine, e si intitola "Parole che non hanno effetto sulla nuova generazione". Il capitolo parte con Big Mom che sta subendo l'attacco di Kid del precedente capitolo.

Il raggio continua mentre lei sorride e usa la tecnica "Life or Slave" per ottenere vita da chi è intorno a lei, imponendo un patto secondo cui o donano 50 anni di vita oppure diventano suoi schiavi.

Big Mom inizia ad assorbire la vita dei pirati di Kid e dei pirati Heart, ma Law riesce a fermarla. I due si frappongono tra Big Mom e i loro compagni, con la tecnica dell'imperatrice che non ha effetto su di loro dato che non ne hanno paura. Law poi attiva una nuova tecnica, la R ROOM: Silent, ispirata a una delle tecniche di Corazon, creando uno spazio vuoto intorno a Big Mom dove l'imperatrice non può parlare, impedendole di attivare le sue tecniche.

Kid continua a sparare il Damned Punk mentre il suolo collassa, facendo crollare Big Mom. Misery prova ad aiutarla ma Law la taglia a metà con la sua spada. Big Mom cade e si ritrova nell'armeria, incastrandosi nel buco che ha fatto Law nel capitolo precedente. Tenta di aggrapparsi a una bomba che Yamato aveva congelato e anche a Kazenbo.

Facendo ciò però fa esplodere una delle bombe, che fa crollare la parte inferiore di Onigashima e fa perdere energia a Kazenbo. In questo modo, Big Mom cade verso Wano portandosi dietro alcune bombe e il demone di fuoco. Quest'ultima tenta di chiamare aiuto, ma la sfera di Law la mantiene in silenzio. In questi ultimi momenti, inizia a pensare a Roger, al perché abbia fatto quella dichiarazione alla sua morte e perché non ha detto cos'è e dove si trovi il One Piece.

Nel frattempo, vediamo scorrere alcune immagini di Onigashima, con Zoro caduto a terra sanguinante, Orochi che sta ascoltando la canzone di Komurasaki e Raizo che resiste e sembra battere Fukurokuju. Big Mom si trova nel buco creato da Law nelle terre di Wano sottostanti insieme alle bombe e, prima di un'enorme esplosione, Big Mom avvisa Law e Kid di non pensare che sarebbe morta così facilmente.

L'imperatrice scompare nel bel mezzo del fuoco e del fumo, mentre un riquadro narrativo segnala la vittoria da parte di Kid e Law della battaglia contro l'Imperatrice Big Mom. Ma c'è spazio per un'ultima pagina dove Momonosuke e Yamato si riuniscono, con il drago che avvisa la sua compagna che Zunisha è arrivato sull'isola. Yamato comprende chi è, riferendosi al compagno di Joy Boy che fu condannato per un crimine 800 anni prima.

In ultimo, vi lasciamo con una figure piccante a tema ONE PIECE di Boa Hancock e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.