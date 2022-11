ONE PIECE 1040: l'orgoglio di Jinbe, il timoniere dei Mugiwara

Con Rufy sconfitto e in pericolo di vita, Otama è riuscita a ribaltare le sorti della guerra che si sta svolgendo tra le mura del Castello di Onigashima. È infatti solamente grazie alle parole della bambina se in ONE PIECE 1039 i Mugiwara sono passati al contrattacco con l'aiuto di nuovi alleati.

L'episodio 1040 dell'anime di ONE PIECE ci riporta nel Live Floor, dove Nami, Usopp e Otama continuano la loro fuga. Inseguiti dai Pirati delle Cento Bestie, i tre vengono salvati dall'intervento dei Gifters, ora dalla parte dei ribelli. Inoltre, Nami rinsalda il suo legame con Zeus, diventato il suo partner in battaglia.

Mentre i Pirati di Hearts cercano di salvare la vita di Rufy, il cui polso è debole avendo ingerito un elevato quantitativo di acqua, Jinbe continua la sua chiacchierata costruttiva con Who's Who. Il pirata ai servizi di Kaido conferma la versione dell'Uomo-Pesce. Un tempo egli era un membro del CP9, ma cadde in disgrazia dopo che un frutto del diavolo che aveva il compito di scortare venne rubato. A causa del furto di Shanks il Rosso Who's Who finì in prigione. Egli ha ora la possibilità di vendicarsi di colui che mangiò il frutto gom gom.

Who's Who non pare tuttavia essere troppo intenzionato a uccidere Jinbe, ma più che altro a scoprire da lui una certa verità. Quando era in prigione, una delle guardie gli parlò di un guerriero leggendario che combatteva per la libertà degli schiavi e dei popoli oppressi, come ad esempio gli uomini-pesce. Impressionato da quella storia, Who's Who pregò Nika per la sua libertà, ma all'improvviso la guardia che gli raccontò quella storia morì. Probabilmente a farlo sparire dalla circolazione fu il Governo Mondiale, che intende tenere quei segreti all'oscuro.

Poiché Jinbe è un Uomo-Pesce ed era membro dei Pirati del Sole, Who's Who ritiene che egli conosca la verità. Ed effettivamente l'ex della Flotta dei Sette pare conoscere qualcosa, poiché allarmata dalle parole dell'antagonista. Che cosa sa realmente Jinbe su quel tale di nome Nika e perché sta tenendo i suoi amici all'oscuro di ciò? Il CP0 monitora la situazione da lontano, pronto a intervenire per uccidere Who's Who. La verità verrà forse a galla con l'uscita di ONE PIECE 1041.