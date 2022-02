ONE PIECE 1040 spoiler: la forza della nuova generazione

Gli imperatori sono i pirati più forti di tutti i mari di ONE PIECE. Per decenni queste figure hanno dominato varie isole con una continua lotta che ha visto coinvolti loro e la marina. Quel tempo sembra che stia per crollare, considerato che Rufy, Law e Kid stanno puntando le loro armi verso il collo di due dei personaggi più forti di ONE PIECE.

Le tecniche di Law e gli attacchi di Kid hanno avuto effetti gravi su Big Mom. Come continuerà la storia? Gli spoiler di ONE PIECE 1040 danno una risposta.

Il capitolo 1040 di ONE PIECE si intitola "Parole che non hanno effetto sulla nuova generazione".

In copertina, Niji e Yonji hanno un flashback dove viene spiegato il momento in cui sono stati sconfitti da Big Mom.

Big Mom riesce a resistere all'attacco di Kid. Poi prova a prendere altra durata della vita da chi è intorno a lei, ma Law la ferma.

Kid continua a sparare a Big Mom finché il suolo non collassa. Big Mom cade e raggiunge l'armeria , continuando a cadere per tutta Onigashima e portando sia le bombe che Kazenbo con sé.

, continuando a cadere per tutta Onigashima e portando sia le bombe che Kazenbo con sé. Mentre Big Mom cade fino alla fine di Onigashima, pensa a Roger. "Perché non l'hai detto prima di morire, Roger?! Cos'è il One Piece e dov'è?!";

Big Mom cade fino ad arrivare a Wano, finendo insieme alle bombe e al Kazenbo nel buco che Law aveva generato con la sua tecnica. Mentre cade, l'imperatrice dice a Law e Kid di non pensare che morirà così facilmente.

Si vede un'esplosione enorme nel buco. Un riquadro narrativo proclama Law e Kid vincitori dello scontro .

. Momonosuke dice a Yamato che Zunisha è vicino. Yamato è sorpresa e chiede se è l'elefante che viene descritto nel diario di Oden.

Momonosuke: "Sì! È il compagno di Joy Boy che commise un crimine 800 anni fa!!".

Con questo discorso su Zunisha si conclude ONE PIECE 1040. Il capitolo sarà l'ultimo prima di una pausa, con il capitolo 1041 che arriverà tra due settimane.