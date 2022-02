ONE PIECE 1040 spoiler e immagini: la determinazione dei pirati di nuova generazione

La battaglia di Onigashima passerà alla storia. Kaido e Big Mom avevano lanciato i loro piani di conquista del mondo, ma i samurai, accompagnati dalle ciurme di Rufy, Law e Kid, non hanno dato loro modo di mettere in atto questo ambizioso progetto. E così ONE PIECE ha portato con sé una guerra epocale contro i pirati delle cento bestie.

L'obiettivo finale è la sconfitta di Kaido e Big Mom. Se con Kaido le cose sono ancora aperte, Law e Kid stanno resistendo contro Big Mom. ONE PIECE 1040 con i suoi spoiler e immagini mostra come si conclude l'atteso scontro.

Il capitolo 1040 di ONE PIECE sarà più breve del solito, sole 15 pagine, e comincia con il titolo "Parole che non hanno effetto sulla nuova generazione" e con la storia di copertina, dove Yonji e Niji ricordano il momento in cui Big Mom li ha sconfitti. Si passa poi al capitolo vero e proprio, con Big Mom che sta subendo l'attacco di Kid. Il raggio continua mentre lei sorride e usa la tecnica "Life or Slave" per ottenere vita da chi è intorno a lei, imponendo un patto secondo cui o donano 50 anni di vita oppure diventano suoi schiavi. Big Mom inizia a prendere la vita dei pirati di Kid e dei pirati Heart, ma Law riesce a fermarla. Kid e Law si frappongono tra Big Mom e i loro compagni, con la tecnica dell'imperatrice che non ha effetto su di loro dato che non hanno paura di una vecchia che sta per morire.

Law poi attiva una nuova tecnica, la R ROOM: Silent, ispirata a una tecnica di Corazon, creando uno spazio vuoto intorno a Big Mom dove l'imperatrice non può parlare, impedendole di attivare le sue tecniche. Kid continua a sparare il Damned Punk mentre il suolo sta collassando, facendo cadere Big Mom. Misery prova ad aiutarla ma Law la taglia a metà con la sua spada senza usare il potere dell'Ope Ope no Mi. Big Mom cade e si ritrova nell'armeria, seguendo il buco che ha fatto Law poc'anzi. Tenta di aggrapparsi a una bomba che Yamato aveva congelato e anche a Kazenbo. Facendo ciò però fa esplodere una delle bombe, che fa crollare la parte inferiore di Onigashima e fa perdere energia al Kazenbo. Così Big Mom cade verso Wano portandosi dietro alcune bombe e il demone di fuoco.

Big Mom tenta di chiamare aiuto, ma la sfera di Law non la fa parlare, e così inizia a pensare a Roger, al perché abbia fatto quella dichiarazione alla sua morte e perché non ha detto cos'è e dove si trova il One Piece. Intanto scorrono alcune immagini di Onigashima, con Zoro caduto a terra in sangue, Orochi che sta ascoltando la canzone di Komurasaki e Raizo che resiste e batte Fukurokuju. Big Mom infine cade nel buco creato a Wano da Law insieme alle bombe e, prima di un'enorme esplosione, Big Mom avvisa Law e Kid di non pensare che morirà così facilmente. L'imperatrice scompare nel bel mezzo del fuoco e del fumo, mentre un riquadro narrativo alla fine di ONE PIECE 1040 avvisa che i vincitori della battaglia sono Kid e Law, che festeggiano con le loro ciurme.

Ma c'è spazio per un'altra vignetta dove Momonosuke e Yamato si riuniscono, con il drago che avvisa la sua compagna che Zunisha è arrivato sull'isola. Yamato comprende chi è, riferendosi al compagno di Joy Boy che fu condannato per un crimine 800 anni prima.