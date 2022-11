ONE PIECE 1040, trailer e data di uscita: l'orgoglio di un timoniere

Il proclama enunciato da Otama in ONE PIECE 1038 ha riscosso un successo inaspettato. Le parole della bambina hanno ribaltato le sorti della battaglia, che sembrava ormai indirizzata in favore dei Pirati delle Cento Bestie, e i Mugiwara hanno potuto lanciare il loro contrattacco.

Otama ha gentilmente chiesto a coloro i quali hanno mangiato un Kibi Dango di schierarsi dalla sua parte e di ribellarsi alle forze di Kaido. I Gifters hanno sorprendentemente accettato la proposta della bimba, permettendo ai Mugiwara di contrattaccare in ONE PIECE 1039.

Dunque, quelli che fino a poco prima erano dei nemici, si schierano al fianco di Franky, Nami e tutti gli altri. Ora ai pirati di Cappello di Paglia non resta che attendere resistendo fino al ritorno del loro capitano, salvato dai pirati di Hearts.

Con Jinbe che ha cominciato il suo scontro con Who's Who, in ONE PIECE 1040 scopriremo la storia del Frutto Gom Gom. A quanto pare il Tobiroppo all'epoca dei fatti del furto del frutto era un membro del CP9 e prova forte rancore nei confronti di Shanks il Rosso e di Rufy, colui che ha mangiato il Gom Gom. Ma questo frutto nasconde altro?

Nella preview di ONE PIECE 1040, Jinbe è autore del suo primo scontro ufficiale in qualità di timoniere dei Mugiwara. L'episodio verrà trasmesso in simulcast streaming su Crunchyroll il 13 novembre 2022.