ONE PIECE 1040: la prima vittoria di Jinbe come membro dei Mugiwara

L’avventura affrontata nel paese di Wa è stata fondamentale per i Mugiwara. I protagonisti di ONE PIECE sono riusciti a scoprire molto sul passato del mondo, e nel corso della guerra di Onigashima hanno dimostrato di essere una delle più grandi minacce nelle acque del Nuovo Mondo, capaci di sovvertire il dominio degli Imperatori.

L’ultimo episodio dell’anime si è concentrato sul combattimento tra Jinbe e Who’s Who, uno dei Sei Compagni Volanti, tra i sottoposti più potenti al servizio di Kaido. Si tratta del primo vero combattimento dell’uomo-pesce nelle vesti di un Mugiwara, e, come potete vedere dal video pubblicato da Crunchyroll riportato in cima alla notizia, è riuscito a mostrare la propria superiorità.

Molti dei Mugiwara, escludendo per ora Luffy, Zoro e Sanji, si sono ritrovati a fronteggiare i membri dei Sei Compagni Volanti, e finora, grazie anche alla stracciante vittoria di Jinbe, ne sono usciti vittoriosi. La brutalità e la forza di Jinbe lo rendono uno dei migliori combattenti presenti sulla Thousand Sunny, e sicuramente uno dei compagni più resistenti di Luffy. Dopotutto, visto il suo passato, Jinbe potrebbe avere in serbo ancora molte abilità mai mostrate.

Vi ha colpito il combattimento tra Jinbe e Who’s Who? Ditecelo nei commenti. Per finire vi lasciamo all'anteprima dello shikishi speciale firmato da Oda per il Jump Festa 2023, e al trailer dell'episodio 1041 di ONE PIECE in uscita il 20 novembre 2022.