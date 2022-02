ONE PIECE 1041 data di uscita e teorie: una pausa e poi lo scontro più importante?

Negli ultimi capitoli di ONE PIECE, è andata in scena una battaglia epocale e che ha chiuso la prima fase della lotta al vertice. L'esplosione in cui è scomparsa Big Mom è un segnale importantissimo, un fuoco d'artificio per un'era di giovani che sta per nascere. Ora però tocca alla seconda fase, quella che vede Rufy VS Kaido.

È da 40 capitoli, più di un anno, che i due capitani si stanno affrontando in ONE PIECE. Una battaglia lunghissima con alcuni stop e di cui si attende il finale. La conclusione di Rufy VS Kaido inoltre porterà direttamente alla fine della saga di Wano, dato che ormai tutte le questioni secondarie impellenti sembrano essere sistemate.

Per questo ONE PIECE 1041 si potrebbe concentrare quasi esclusivamente su Rufy VS Kaido sulla cima di Onigashima. Le prime pagine del capitolo potrebbero far proseguire il discorso tra Yamato e Momonosuke, con la rivelazione di qualche altro segreto su Zunisha e Joy Boy. Tutto il resto però dovrebbe finalmente mettere in chiaro chi è il più forte tra i due capitani. Mugiwara contro cento bestie, vecchia generazione contro nuova generazione, Rufy VS Kaido: la battaglia tra i due cambierà il mondo.

ONE PIECE 1041 arriverà su MangaPlus domenica 27 febbraio alle ore 16:00.