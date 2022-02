ONE PIECE 1041 è su MANGA Plus, lo scontro più importante e il famoso crimine

Tra sangue e fiamme, Onigashima sta crollando. L'isola che è stata a lungo tempo il covo dei pirati delle cento bestie, e dell'Imperatore Kaido, continua il suo viaggio anche se in modo incerto. Vediamo cosa ci aspetta dal capitolo 1041 di ONE PIECE, finalmente disponibile su MANGA Plus.

Il capitolo, intitolato "Komurasaki" si apre con Momonosuke e Yamato che stanno parlando di Zunisha apparso per la prima volta in ONE PIECE 795, sottolineando che non conoscono il suo crimine. L'elefante gigante è arrivato nei pressi delle navi del governo mondiale, ma senza attaccarle. Zunisha sta infatti aspettando l'ordine di Momonosuke ed è pronto a combattere per lui. Yamato è felice, ma Momonosuke non è convinto, ripensando al diario del padre.

Infatti, oltre al fatto che le pagine su Laugh Tale sono state strappate, dice che non vorrebbe riaprire Wano se questo significasse la sofferenza del suo popolo. Yamato a questo punto si preoccupa per Momonosuke.

Intanto il resto del capitolo permette di osservare la panoramica degli scontri e degli eventi a Wano. Izou ha ferito gravemente un membro della CP0, mentre l'altro è stanchissimo per lo scontro e riceve una chiamata dal suo collega. Quest'ultimo lo avvisa di occuparsi di Monkey D. Rufy, ordine dei Cinque Astri di Saggezza. X-Drake però si riprende e non sembra disposto ad andarsene senza una vittoria.

Fukurokuju ha perso conoscenza e sta finendo bruciato. Raizou si getta a terra, urlando di dolore, ma Jinbe arriva in tempo e lo salva. Nella sala del tesoro del secondo piano, Orochi è nervoso e arrabbiato perché Fukurokuju non arriva, chiedendosi se se ne sia andato da solo. Komurasaki continua a suonare mentre il soffitto crolla sopra Orochi, che viene intrappolato dalle macerie. Orochi chiede aiuto a Komurasaki, che in segreto l'aveva pugnalato con dell'agalmatolite, impedendogli di trasformarsi. Hiyori rivela la sua vera identità a Orochi.

Nami e Usopp sono al sicuro, così come Franky che recupera Zoro, ma anche Law e Kid, che però sono davvero sfiniti. Sul tetto, Rufy vs Kaido continua, ma l'Imperatore lancia un urlo quando capisce che Big Mom è stata sconfitta. Inizia così un breve flashback che ci riporta al passato di ONE PIECE, al momento in cui un Kaido quindicenne entra nella ciurma di Rocks e conosce per la prima volta Linlin.

Si ritorna al presente, dove Kaido entra in uno stato "piangente". Mentre piange, Rufy va all'attacco con lo Snakeman e lo colpisce in faccia con la nuova tecnica Gom Gom no Hydra. Rufy è deciso a finirla una volta per tutte e cacciare via Kaido da Wano.

In ultimo vi lasciamo con un cosplay a tema ONE PIECE di Nami e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.