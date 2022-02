ONE PIECE 1041, i nodi vengono al pettine: è l'ora di Rufy

Tra sangue e fiamme, Onigashima si sta disgregando. L'isola che è stata per lungo tempo il covo dei pirati delle cento bestie, e di Kaido in particolare, continua il suo viaggio anche se in modo incerto. L'esplosione di ONE PIECE 1040 ha contribuito a destabilizzare l'isola, rallentandone il percorso.

Adesso Momonosuke può rallentarla più facilmente e invertire la direzione. Intanto però arriva Zunisha e ne parla con Yamato. In ONE PIECE 1041, il giovane shogun si trova a pensare al futuro di Wano e, riflettendo sulle pagine strappate che parlavano di Laugh Tale, si chiede se è davvero la cosa giusta aprire il paese.

Intanto il resto del capitolo permette di osservare la panoramica degli scontri e degli eventi a Wano. Izou ha ferito gravemente un membro della CP0, mentre l'altro è stanchissimo per lo scontro e riceve una chiamata dal suo collega rimasto al sicuro. Quest'ultimo lo avvisa di occuparsi di Monkey D. Rufy, ordine dei Cinque Astri di Saggezza. X-Drake però si riprende e non sembra disposto ad andarsene senza una vittoria.

Nami e Usopp sono al sicuro, così come Franky - che recupera Zoro -, Raizou che vince la battaglia e viene raggiunto da Jinbe, ma anche Law e Kid, che però sono davvero sfiniti. Sul tetto, Rufy VS Kaido continua, ma l'imperatore lancia un urlo quando capisce che Big Mom è stata sconfitta. Inizia così un breve flashback che ci riporta al passato di ONE PIECE, al momento in cui un Kaido quindicenne entra nella ciurma di Rocks e conosce per la prima volta Linlin.

Ma Rufy non aspetta che l'avversario si riprenda e lancia il suo attacco Gom Gom No Hydra con lo Snakeman. Rufy è deciso a cacciare Kaido via da Wano e continua il duello.