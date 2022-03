ONE PIECE 1041, un ordine dall'alto riconosce Rufy come minaccia numero uno

Mentre le battaglie finali raggiungono la loro conclusione in tutta Onigashima, tutto ciò che rimane da risolvere in ONE PIECE è lo scontro tra Kaido e Rufy in cima alla Cupola del Teschio. Ci sono già stati alcuni grandi scossoni grazie ad alcune delle vittorie ottenute sull'isola.

E, mentre l'arco del Paese di Wano raggiunge il suo culmine, Rufy ha ora una grande pressione sulle sue spalle per ottenere la vittoria più importante e mettere fine ai giochi. Ma ora c'è una nuova e inaspettata spina nel fianco.

In molti punti della serie è stato suggerito che Rufy potrebbe essere molto più speciale del suo semplice potenziale per diventare Re dei Pirati, poiché piccoli accenni ai Cento Anni del Grande Vuoto e al passato del mondo hanno disegnato alcuni legami molto curiosi. Con Rufy ora molto vicino a rovesciare potenzialmente Kaido alla fine di questa guerra, sembra che sia diventato una figura più pericolosa che mai.

Una figura che i Cinque Astri di Saggezza del Governo Mondiale hanno considerato una minaccia tale da dover essere assassinata il prima possibile. È stato rivelato durante il Reverie Arc che le bravate di Rufy durante gli eventi di Whole Cake Island lo hanno visto etichettato come il "Quinto Imperatore", ma sviluppi più succosi sono giunti da uno sguardo all'interno del governo stesso.

Rufy è stato riconosciuto come obiettivo numero uno, al pari di Nico Robin. E, mentre la lotta con Kaido continua nel capitolo 1041 della serie, l'importanza di Rufy diventa ancora più tangibile. Gli agenti della CP0 si sono intrufolati nell'isola e gli è stato dato un ulteriore ordine dai Cinque Astri di Saggezza. Devono eliminare immediatamente Rufy.

Anche se quest'ultimo potrebbe essere eliminato durante la lotta con Kaido, il governo ritiene che sia meglio eliminarlo dall'equazione il prima possibile per evitare lo scenario peggiore. Questo solleva ogni sorta di domanda su cosa significhi per Rufy riuscire a vincere, e cosa significherà per il resto del mondo dei pirati.

Se ora è considerato un problema così grande dal governo, anche dopo tutti questi anni in cui ha fatto anche di peggio, allora questo evidenzia davvero quanto sia importante questa battaglia finale a Wano. E Rufy ha davvero bisogno di vincere questa battaglia a ogni costo.

Cosa significa l'ordine di assassinio verso Rufy per il suo futuro? Pensate che riuscirà ad uscire vivo da Wano? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.