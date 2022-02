ONE PIECE 1041: Rufy deve fare sul serio, ritorna una delle sue forme più potenti

La serie manga originale di ONE PIECE ha raggiunto il culmine della guerra su Onigashima e quasi tutte le battaglie finali sono state risolte. Con le grandi vittorie ottenute nei capitoli precedenti, a Rufy non resta che sconfiggere con successo Kaido sul tetto della Cupola del Teschio.

Mentre c'è ancora molto da tenere sotto controllo con ogni nuovo capitolo, l'ultimo della serie riprende finalmente i progressi di Rufy contro Kaido. Gli ultimi aggiornamenti della lotta tra Rufy e Kaido hanno rivelato che i due hanno raggiunto una nuova intesa l'uno con l'altro. Un crescente rispetto tra i due era cresciuto, e con quel rispetto Kaido ha iniziato a combattere più seriamente che mai.

Lo stesso si può dire di Rufy, visto che la fine dell'ultimo capitolo della serie lo vede tornare nella sua forma finale del Gear Fourth: lo Snakeman, in un ultimo sforzo per abbattere Kaido con ogni mezzo necessario.

ONE PIECE 1041 riprende la lotta di Rufy con Kaido sulla cima della Cupola del Teschio, e Kaido si rende conto che Big Mom è stata sconfitta. Mentre continua a scontrarsi con Rufy, il suo dolore per la sconfitta di Big Mom (specialmente dopo che i due avevano giurato di raggiungere il ONE PIECE insieme in una potente alleanza prima che tutto questo accadesse) lo porta a combattere molto più intensamente.

Lo stesso vale per Rufy, che è invece sorpreso dalla vittoria di Law e Kid, e quindi ora è più deciso che mai verso la sua vittoria. Snakeman Rufy mette a segno un paio di colpi importanti su Kaido con la stessa rapidità con cui l'avevamo visto usare l'abilità in precedenza, mentre getta ogni sua energia su Kaido per abbatterlo.

Sapendo che una sconfitta qui significherebbe che la popolazione del Paese di Wano soffrirà ancora, sta dando tutto quello che può sulla sua ultima carta vincente, anche se questo significa che il suo corpo ne risulterà totalmente distrutto nel tentativo. Finché potrà ottenere la vittoria su Kaido, Rufy non si preoccuperà delle conseguenze su se stesso.

Cosa ne pensate di Rufy che riporta indietro lo Snakeman per questo combattimento contro Kaido? Pensate che sarà sufficiente per abbattere finalmente l'Imperatore? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto.Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.