ONE PIECE 1041 spoiler: il nuovo bersaglio del Governo Mondiale

Onigashima è diventato il campo di battaglia tra pirati e samurai, con i Mugiwara e i pirati delle Cento Bestie che se le stanno dando di santa ragione ormai da oltre un anno. I capitoli recenti di ONE PIECE hanno però confermato altre presenze, ovviamente con i loro obiettivi: gli scagnozzi del Governo Mondiale, .il CP0 Aegis.

Ormai stanno inseguendo Nico Robin da diversi capitoli, ma qualcosa sta per cambiare come è stato raccontato dagli spoiler di ONE PIECE 1041.

Il capitolo 1041 si intitola "Komurasaki";

In copertina, Pudding prende a pugni Niji e Yonji per aver bullizzato Sanji;

Momonosuke dice che Oden ha strappato le pagine più importanti del suo diario, quelle che riguardavano Laugh Tale ;

; Orochi è stato intrappolato al soffitto della stanza;

Orochi non riesce a liberarsi perché Hiyori ha sparato un proiettile con dell'agalmatolite;

Komurasaki rivela la sua vera identità a Orochi;

Il boss del CP0 riceve nuovi ordini dai Cinque Astri di Saggezza: "Rufy cappello di paglia deve essere eliminato immediatamente" ;

; Vediamo brevemente ciò che sta succedendo in altre zone di Onigashima;

Viene narrata la vittoria di Raizou contro Fukurojuku. Raizou inoltre viene salvato da Jinbe;

Franky riesce a salvare Zoro allungando il braccio;

Izou e i due membri della CP0 si sono messi KO a vicenda ;

; Usopp riesce a salvare Kin'emon e Kiku;

Kaido ricorda con un brevissimo flashback il suo primo incontro con Big Mom. Lui aveva 15 anni, e lei disse "Io sono Linlin! La donna che diventerà re dei mari!!";

Rufy usa lo Snakeman alla fine del capitolo, attaccando Kaido con una nuova mossa chiamata "Gom Gom no Hydra" ;

; Rufy: "Non smetterò di attaccarti finché non finirò le forze!! Riuscirò a cacciarti via da Wano!";

ONE PIECE 1041 arriverà su MangaPlus domenica 27 febbraio 2022.