ONE PIECE 1041 spoiler completi e immagini: l'ultima battaglia di Onigashima

Dopo la morte del leggendario Gol D. Roger, tanti pirati hanno cercato il One Piece, così da diventare il Re dei Pirati. Adesso due di questi personaggi che vogliono raggiungere questo obiettivo si stanno scontrando a Onigashima: Rufy e Kaido.

Gli spoiler di ONE PIECE 1041 iniziano con una storia di copertina che riprende Niji e Yonji, che vengono presi a pugni da Pudding. Ha poi inizio il capitolo intitolato "Komurasaki", che però inizia con Momonosuke e Yamato che parlano di Zunisha, sottolineando che non conoscono il suo crimine.

Mentre dicono questo, l'elefante gigante è arrivato nei pressi delle navi del governo mondiale, ma senza attaccarle. L'elefante sta infatti aspettando l'ordine di Momonosuke ed è pronto a combattere per lui. Yamato è felice, ma Momonosuke non è convinto, specie ripensando al diario del padre. Infatti, oltre al fatto che le pagine su Laugh Tale sono state strappate, dice che non vorrebbe riaprire Wano se questo significasse la sofferenza del suo popolo. Yamato a questo punto si preoccupa per Momonosuke.

Al terzo piano, Fukurokuju ha perso conoscenza e sta finendo bruciato. Raizou si getta a terra, urlando di dolore, ma Jinbe arriva in tempo e lo vede. Nella sala del tesoro del secondo piano, Orochi è nervoso e arrabbiato perché Fukurokuju non arriva, chiedendosi se se ne sia andato da solo, e si chiede anche cosa sta facendo Kazenbo. Komurasaki continua a suonare mentre il soffitto crolla sopra Orochi, che viene intrappolato dalle macerie. Orochi chiede aiuto a Komurasaki, che in segreto l'aveva pugnalato con dell'agalmatolite, impedendogli di trasformarsi. Hiyori ricorda il momento in cui ha imparato la canzone che stava suonando, "La principessa della luna", mentre rivela la sua vera identità a Orochi.

Ai piani più bassi del castello, Izo e gli agenti della CP0 combattono. Izo colpisce uno dei due al busto, mentre l'altro usa uno Shigan. Entrambi cadono a terra gravemente feriti. Il boss della CP0 è seduto a terra, ma non sembra ferito come il suo compagno Maha. Improvvisamente suona il Den Den Mushi e il capo della CP0 riceve il nuovo ordine di eliminare immediatamente Rufy Cappello di Paglia, secondo nuovo ordine dei Cinque Astri di Saggezza. X-Drake intanto si rialza mentre Izo è svenuto. X-Drake non vuole morire a mani vuote e si prepara ad affrontare di nuovo il membro della CP0.

In un'altra area, Usopp e Hamlet stanno cercando un modo per scappare dal castello. Nekomamushi, Carrot e Wanda stanno andando all'interno della cupola. Franky è riuscito ad afferrare Zoro prima che cadesse da Onigashima. Nami parla con Zeus, con quest'ultimo che la avvisa che "l'hanno sconfitta". Tama e Speed sono nel bagno che Nami raggiunge, insieme a Marco, e lì stanno curando Komachiyo e Hihimaru. Nell'area dove stava combattendo Big Mom, i due capitani sono a terra, esausti, con le loro ciurme a supporto. Law e Kid sanno che se fosse Kaido a scendere dal tetto, non avrebbero chance di vincere.

Mentre parlano, si passa allo scontro tra Rufy e Kaido, che si affrontano a colpi di Haki del Re Conquistatore. Kaido avvisa il protagonista di ONE PIECE che i suoi compagni hanno sconfitto Linlin. In questo modo, parte un breve flashback di Kaido e il suo primo incontro con Big Mom. Si ritorna al presente, dove Kaido entra in uno stato piangente. Mentre piange, Rufy va all'attacco con lo Snakeman e lo colpisce in faccia con la nuova tecnica Gom Gom no Hydra. Rufy è deciso a finirla una volta per tutte e cacciare via Kaido da Wano.