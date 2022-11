ONE PIECE 1041, trailer e data di uscita: il turno di Yamato e Franky

La battaglia nel Paese di Wa prosegue nell'anime di ONE PIECE. Le carte in tavola sono state nuovamente rimescolate e i Mugiwara e i loro alleati hanno finalmente potuto portare il loro contrattacco. Tuttavia i Pirati delle Cento Bestie contano ancora numeri impressionanti. Come finirà questo scontro?

In ONE PIECE 1039 è cominciato il contrattacco dei Mugiwara, che ha visto i membri della ciurma poter fare appoggio sui Gifters richiamati all'ordine da Otama. L'episodio successivo è proseguito con la fuga di Nami, Usopp e la bambina, coadiuvata da Zeus e dai Gifters. Nel mentre, Jinbe è stato impegnato in un terribile scontro con Who's Who, in cerca di vendetta nei confronti di Shanks il Rosso e di colui che mangiò il Frutto Gom Gom. Ma chi è Nika, il dio da lui citato, e che verità sta nascondendo l'Uomo-Pesce timoniere dei Mugiwara?

Il prossimo ONE PIECE 1041 metterà da parte questo scontro per concentrarsi su altri campi di battaglia. Nel tentativo di tagliare definitivamente i rapporti con suo padre Kaido, Yamato scatenerà i suoi veri poteri. Vedremo dunque la continua dello scontro cominciato in ONE PIECE 1038. La puntata vedrà impegnato anche Franky, il quale intercetterà gli attacchi di Sasaki con uno spirito d'acciaio. Una battaglia critica e furiosa comincerà presto.

Intitolato "Grandi battaglie decisive tra mostri! Yamato e Franky!", l'episodio 1041 di ONE PIECE verrà trasmesso il 20 novembre in simulcast streaming su Crunchyroll.